تراند اليوم : موعد تخرج الكلية الحربية 2020 .. الاعلان عن موعد حفل تخرج الكلية الحربية 2020

موعد تخرج الكلية الحربية 2020 ، يبدأ سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من الموعد الذي يحدد والذي يكون في 18/7/2020 ، ومن المكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية ويتم العمل بمكاتب التنسيق الخارجية فور انتهاء حفل تخرج الدفعة ( 113 ) حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، ويقتصر العمل بالمكاتب الخارجية على سحب واستلام ملفات القبول فقط .

واعتباراً من يوم السبت 11/7/2020 يمكن الدخول إلى موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا وذلك لتقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد، كما سيتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الاختبارات.

الشروط العامة للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية

أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذة الجنسية عن غير طريق التجنس وألا يكون الطالب أو أبوية مكتسبين جنسيات أخرى.

اقرأ أيضاً

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعى بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2020 أو عام 2019 ( فقط ).

أن يكون الطالب مقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

وأن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

وأن يكون غير متزوجاً أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكرى.

Advertisements

وألا يكون الطالب قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

وألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سم (عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى) .

أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية.

وأن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم اجتيازه الاختبار.

وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة بنجاح من ارتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوانى من إصدار الأمر بالقفز.

أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وكذلك اختبار المعلومات العامة.

وأن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى ( اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلى )، وأن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة ).

يحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع.

أن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية، وأن يكون الطالب حاصلا على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا – الأكاديميات ).

أن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى.

يسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعه بنفس الشروط والضوابط، اجتياز السباحة شرط خاص باختبارات الكلية البحرية.