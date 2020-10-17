تراند اليوم : لوبيز أوبرادور يتصدر الانتخابات الرئاسية في المكسيك

تشير استطلاعات الرأي في المكسيك إلى فوز واضح للمرشح اليساري، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في الانتخابات الرئاسية.

إذ قال مسؤولون انتخابيون إن عدا سريعا للأصوات، بعد انتخابات الأحد، أكد أن رئيس بلدية العاصمة المكسيكية السابق فاز بنسبة بلغت حوالي 53٪ من الأصوات - أي أكثر من ضعفي ما فاز به منافسوه.

وقد اعترف أقرب منافسيه بالهزيمة وتقدما بتهنئته على فوزه.

وقال مرشح الحزب الحاكم خوسيه أنطونيو ميد، الذي يحتل المركز الثالث وفقاً للنتائج الأولية، أمام أنصاره إنه يتمنى لأوبرادور "نجاحا كبيرا".

وكان الحزب الدستوري الثوري الذي يتزعمه ميد قد هيمن على المشهد السياسي المكسيكي لسنوات بيد أنه أخفق في كسب شعبية فعالة.

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ويبدو أن مرشح حزب العمل الوطني المحافظ، ريكاردو أنايا، سيحصل على المركز الثاني بعد أوبرادور.

وقال أنايا: "إنني أعترف بانتصاره، وأقدم له تهنئتي، وأتمنى له النجاح من أجل مصلحة المكسيك".

وفي أول تعليق علني له بعد الانتخابات، قال لوبيز أوبرادور إن "القضاء على الفساد ومعاقبة المفلتين من العقاب" سيكونان من مهام إدارته الأساسية.