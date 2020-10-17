تراند اليوم : محمد صلاح يمدّد تعاقده مع ليفربول رسمياً

وجاء في بيان النادي: "يؤكد نادي ليفربول لكرة القدم أنّ محمد صلاح وقّع عقداً جديداً طويل الأمد مع النادي".

وتابع: "يربط المهاجم المصري مستقبله مع "الريدز" بتوقيعه على العقد، بعد أقل من عام من وصوله إلى أنفيلد قادماً من روما".

وأكد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أنّ تجديد صلاح إبن الـ 26 عاماً، الذي سجل 44 هدفاً للفريق في 52 مباراة في مختلف المسابقات العام الماضي، لعقده لفترة طويلة يعكس إيمانه بأنّ النادي في طريقه لحقبة مليئة بالإنتصارات.

ولعب صلاح دوراً أساسياً في وصول فريقه إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام ريال مدريد الإسباني (3-1) في 26 أيار/مايو الماضي.

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وتعرّض صلاح في هذه المباراة لمعاملة قاسية من مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس أدت إلى إصابة قوية في كتفه، فغاب عن الملاعب لفترة ثلاثة أسابيع قبل أن يخوض مباراته الأولى مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 أمام البلد المضيف، لكنه ظهر بصورة خجولة مقارنة مع تألقه طوال الموسم مع ليفربول.

وأنهى صلاح مغامرته في كأس العالم بهدفين في مباراتين أمام روسيا (1-3) والسعودية (1-2)، علماً أنّ منتخب "الفراعنة" عاد من دون أية نقطة من المونديال بعدما خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات، حيث تعرض لهزيمة أمام الأوروغواي أيضاً (صفر-1).

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وعلق كلوب على الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي أنّ العقد الجديد "يبرهن أمرين بشكل واضح - إيمانه بليفربول وإيماننا به".

وتابع: "أعتقد أنّ هذه الصفقة يمكن رؤيتها كما هي: مكافأة شخص أدّى وساهم بشكل رائع مع الفريق والنادي الموسم الماضي".

وأوضح المدرب الألماني أنّ ليفربول يريد أن يظهر للجميع أنّ لاعبين من الطراز الكبير بإمكانهم أن يجدوا مكاناً لهم في ملعب أنفيلد حيث "يمكنهم تحقيق جميع أحلامهم وطموحاتهم. نحن نعمل معاً جاهدين لتحقيق ذلك"، مؤكداً أنه "عندما يلتزم لاعب مثل صلاح ويقول أنّ هذا المكان هو بيتي الآن (نادي ليفربول)، أعتقد أنه يتحدث بصوت عال".

وختم كلوب قائلاً: "التزامنا تجاهه متساو وهو يؤكد أننا نرى قيمته الكروية ونريد أن يتطور أكثر وأن يتأقلم أكثر مع محيطه".

ودخل صلاح تاريخ نادي ليفربول من بابه الواسع بعدما سجل ثاني أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، متأخراً بفارق ثلاثة أهداف فقط عن صاحب الرقم القياسي الويلزي إيان راش (47)، ولكن تخطّى النجم الآخر روجر هانت (42).

وسجل المهاجم المصري 32 هدفاً في الدوري الانكليزي الممتاز الموسم المنقضي، ليحقق رقماً قياسياً جديداً في دوري من 38 مباراة في موسم واحد، واستحق الفوز بالحذاء الذهبي الذي يمنح لأفضل هدّاف.

وتوّج صلاح تألقه في موسمه الأول مع "الحمر" بنيله جائزتي رابطتي اللاعبين المحترفين والمحررين الكرويين لأفضل لاعب في انكلترا.