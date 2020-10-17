تراند اليوم : شوربة باللحم اللذيذ

- قلِّبي البصل مع الزيت النباتي على نارٍ هادئة حتى يذبل، وأضيفي إليه الثوم وقلبيهم حتى يكتسبوا اللون الذهبي.

- أضيفي قطع اللحم وقلبيهم جيداً على درجة حرارةٍ مرتفعة، حتى يبدأ اللحم بإنتاج العُصارة.

- أُغمري اللحم بالماء المغلي بعد أن تجف العصارة التي خرجت منه، وأُتركيه على نارٍ هادئةٍ لمدة نصف ساعة.

- أضيفي الطماطم، ومعجون الطماطم، والفاصولياء، إلى مرق اللحم، وأتركيهم لمدة 10 دقائق حتى يتسبك المرق.

Advertisements

- أضيفي قطع المعكرونة ، والملح، والفلفل الأسود، وإكليل الجبل، والبهارات المشكلة إلى المرق وإنتظري بضع دقائق حتى تنضج المعكرونة، ويُمكنكِ إضافة الماء إذا إحتاجت الشوربة.

اقرأ أيضاً

- أُسكبي الشوربة في الصحون المُخصصة لها وقدِّميها ساخنةً على مائدتك، وتمتعي بمذاقها اللذيذ.