تراند اليوم : خطوات سهلة تساعدك في الإقلاع عن التدخين

هل تريد أن تقلع عن التدخين؟ اليك الخطوات الاتية التي قد تساعدك في ذلك:

التفكير الايجابي

ربما تكون قد حاولت الاقلاع عن التدخين من قبل، لكن عليك أن تخبر نفسك بأنك ستقوم بذلك هذه المرة.

التخطيط للاقلاع عن التدخين

اقطع وعدا، وحدد الموعد والتزم به. لا تؤجل قرار الاقلاع عن التدخين الى ما بعد مرور حفل زفاف او مناسبة أو إلى أي وقت اخر تدخن فيه بشكل عادي.

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تغيير النظام الغذائي

هل إشعال السيجارة بعد تناول العشاء هو الشيء المفضل لديك؟ كشفت دراسة امريكية ان بعض الاطعمة - من بينها اللحوم - تجعل السجائر اكثر اشباعا. كما تجعل اطعمة اخرى - بما في ذلك الجبن والفاكهة والخضروات - مذاق السجائر سيء. لذا، استبدل شريحة اللحم المعتادة او البرجر ببيتزا الخضروات بدلا منها.

تغيير المشروبات

بحثت الدراسة نفسها في المشروبات. حيث اكتشفت ان المشروبات مثل المشروبات الغازية والكحوليات والكولا والشاي والقهوة تجعل مذاق السجائر افضل. لذا، فعندما تكون خارج البيت، فاشرب المزيد من الماء والعصائر. كما وجد البعض انهم عندما احدثوا تغييرا بسيطا في مشروباتهم (على سبيل المثال، استبدال الخمر بالفودكا او عصير الطماطم)، فقد اثر ذلك على احتياجاتهم للحصول على سيجارة.

تحديد زمن الرغبة في التدخين

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قد يستمر زمن الرغبة في التدخين لمدة خمسة دقائق. فقبل ان تقلع عن التدخين، ادرج في قائمة خطط خلال مدة الخمس دقائق هذه. على سبيل المثال، يمكن ان تغادر الحقل في دقيقة وترقص او تذهب الى الحانة. وفكر في ان: الجمع بين التدخين وشرب الكحوليات قد يزيد من خطر الاصابة بسرطان الفم بنسبة 35 مرة.

الحصول على بعض الدعم للاقلاع عن التدخين

اذا اراد الاصدقاء او افراد العائلة الاقلاع عن التدخين ايضا، فاقترح عليهم المضي سويا في هذا الامر.

الحركة

لقد تبين باستعراض الدراسات العلمية ان ممارسة التمرينات (حتى المشي او الاطالة لمدة خمسة دقائق) تقلل من الرغبة في التدخين وقد تساعد عقلك على انتاج مواد كيميائية مضادة للتدخين.

ايجاد اصدقاء من غير المدخنين

عندما تكون في حفل، فيجب ان تبقى مع غير المدخنين. ويقول لويس - المدخن السابق، والبالغ من العمر 52 - يجب الا تحسد المدخنين عند النظر اليهم. ويضيف قائلا "فكر في ان ما يقومون به شيء غريب نوعا ما - حيث يقومون باشعال انبوب ابيض صغير ويستنشقون دخانه".

الحفاظ على اشغال اليدين والفم

يمكن ان تزيد المعالجة المعيضة عن النيكوتين (NRT) من فرصة الاقلاع عن التدخين بمقدار ضعفين. بالاضافة الى اللصقات، كما ان هناك حبوب صغيرة واقراص للمص والعلكة وبخاخ انفي. واذا كنت تحب الامساك بالسجائر، فعليك ان تستخدم جهاز الاستنشاق. وحاول ان تمسك الشراب بيدك التي تمسك بها السيجارة دائما، او تشرب من شفاطة المشروبات كي تبقي فمك مشغولا.

وضع قائمة باسباب الاقلاع عن التدخين

يجب ان تذكر نفسك دائما باسباب الاقلاع عن التدخين. ضع قائمة من الاسباب واقراها عندما تحتاج الى المساندة. ويقول كريس - المدخن السابق- : "لقد اعتدت ان التقط صورة لابنتي وهي معي عندما كنت اخرج من البيت. واذا شعرت بالرغبة في التدخين، انظر الى تلك الصورة"