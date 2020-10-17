تراند اليوم : كيف تتغلب على آلام القولون العصبي؟

قد تشعر بعدم الراحة بسبب ألام أعراض القولون العصبي وفي كثير من الأحيان تسبب مواقف محرجة أيضاً.

واعراض القولون العصبي عادة ما تظهر كتقلصات في منطقة البطن، الشعور بالانتفاخ، تزايد الغازات، الاسهال او الامساك. كل هذه الاعراض ليست مريحة وتكون بالفعل محرجة إذا ماكنت في الخارج مع عائلتك أو اصدقائك أو حتى في المنزل. ومتلازمة القولون العصبي ليست مرض وانما هي خلل وظيفي في الأمعاء. ولذلك فيمكن التغلب على هذه الاعراض ببعض الوصفات والعلاجات المنزلية البسيطة، والتي نستعرضها سوياً في السطور القادمة.

ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية يعنبر علاج فعال في كثير من الامراض المتعلقة بالتوتر، والاكتئاب والقلق، وكثير من الامراض النفسية. وخاصة إذا ما تمت ممارسة الرياضة بانتظام. واي شيء يقلل التوتر يساعد في علاج متلازمة القولون العصبي، ويساعد على تحسين الحركة الطبيعية للأمعاء. ينصح الأطباء بممارسة الرياضة ببطء ثم زيادة الوتيرة الى نصف ساعة يومياً ولمدة 5 ايام في الاسبوع.

الاسترخاء

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الاسترخاء سيساعدك على التخلص من التوتر، وكما ذكرنا فالتخلص من التوتر سيساعد على اختفاء أعراض متلازمة القولون العصبي. جربي الجلوس في غرفة خافتة الاضاءة والتمدد لمدة نصف ساعة بدون التفكير فيما يشغلك وتكرار هذا الامر ثلاث مرات أسبوعياً.

تناول الكثير من الألياف

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تناول الالياف قد يصلح مع بعض أعراض متلازمة القولون العصبي، وقد لا يصلح مع بعض الاعراض الأخرى او يزيدها سوءً. فالالياف سوف تساعد على علاج الامساك لكن قد تزيد من الغازات والتقلصات. ومع ذلك ينصح بها الأطباء في الطعام مع زيادتها تدريجياً لمدة 3 أسابيع. وقد ينصح الاطباء بانواع من الحبوب التي تباع في الصيدليات وتحتوي على الالياف، الألياف توجد في الفاكهة والخضروات والبقوليات.

تقليل تناول منتجات الألبان

بعض من يعانون من متلازمة القولون العصبي يكونون في الأصل يعانون من حساسية اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان. وهكذا ينصح الاطباء بتقليل تناول منتجات الألبان، وتناول الزبادي بدلاً من الحليب. ويفضل الزبادي الذي يحتوي على الخمائر الطبيعية والانزيمات الهاضمة.

تجنب استعمال الادوية بدون استشارة الطبيب

في كثير من الأحيان يتناول البعض أدوية مضادة للاسهال او ملينة للقضاء على الإمساك. ولكن ينصح الأطباء بعدم تناول أي من الادوية بدون استشارة الطبيب، لأنه في كثير من الاحيان قد تتسبب تلك الادوية في زيادة اعراض متلازمة القولون العصبي.

اختيار الأطعمة الصحيحة

هناك بعض الاطعمة التي تسبب التقلصات والغازات للأشخاص الطبيعيين ولا حاجة للقول بأنها تزيد من اعراض متلازمة القولون العصبي سوءً. وعليك بتجنبها تماماً، وهذه الاطعمة مثل البروكلي، الفاصوليا، الكرنب والقرنبيط، الشيكولاتة والمشروبات الغازية ومنتجات الألبان. احرصي ايضاً على تناول الأطعمة التي تحتوي على الخمائر الطبيعية وانزيمات الهضم والتي تريح الجهاز الهضمي، وتقلل اعراض متلازمة القولون العصبي.