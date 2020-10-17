تراند اليوم : أرز معمر مع دجاج بالمكسرات

- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- يُغسل الدجاج بالماء والملح من الداخل والخارج ثم يُشطف ويُجفف.

- يُسخن مرق الخضروات (ماء مع جزر، كرفس، بصل، ملح وفلفل) حتى الغليان ثم يُوضع الدجاج بالمرق لمدة 5 دقائق فقط ثم يُرفع ويُترك ليبرد.

- يُخلط الفستق مع الروزماري، الزعتر والزبيب ثم يُحشى الدجاج بالخليط ويُربط بخيط سميك.

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- يُوضع الأرز داخل طاجن (قالب) فرن عميق، تُضاف نصف كمية الحليب ويُتبل بالملح والفلفل ثم يُوضع الدجاج المحشو فوق الأرز ثم تُضاف باقي كمية الحليب والكريمة (يُمكن وضع كمية من الكريمة فوق الدجاجة حتى تأخذ لوناً مميزاً عند دخولها الفرن).

- يُوضع الطاجن بالفرن لمدة حوالي ساعة أو حتى تمام نضج الدجاج (مع مراعاة تغطيته بورق الألومنيوم نصف المدة).

- يُترك ليبرد قليلاً ثم يُقدم دافئاً مع السلطات المفضلة.

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