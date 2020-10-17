تراند اليوم : طريقة عمل كيكة الخوخ

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المقادير:
ربع زبدة بحرارة الغرفة.. ربع كوب زبادي يوناني..3/4 كوب سكر.. 2 بيضا بيضة..ملعقة فانيلا.. 1/2 ملعقة خلاصة اللوز.. كوب ونص طحين.. كوب ونص بقسماط.. 1/8 ملح.. 1/3 كوب حليب .. كوب ونصف خوخ مقطع شرائح رقيقه.. 1/2 جوز مفروم.. 2 ملعقة سكر القرفة..
الطريقة:
بالخلاط ضعي الزبدة والزبادي والسكر واضيفي بياض البيض والفانيلا واللوز واضيفي الطحين والبقسماط والملح وقللي سرعة الخلاط اضيفي الحليب ثم يصب الخليط في صينية وتوزع شرائح الخوخ بالخليط ويرش الجوز وسكر القرفة اعلى الخوخ ويخبز بالفرن 30 دقيقه