تراند اليوم : طريقة عمل كيكة الخوخ

الطريقة:

بالخلاط ضعي الزبدة والزبادي والسكر واضيفي بياض البيض والفانيلا واللوز واضيفي الطحين والبقسماط والملح وقللي سرعة الخلاط اضيفي الحليب ثم يصب الخليط في صينية وتوزع شرائح الخوخ بالخليط ويرش الجوز وسكر القرفة اعلى الخوخ ويخبز بالفرن 30 دقيقه