تراند اليوم : كوني أنثي رقيقة

حين نشُط الحديث عن الحركة النسوية قبل عقود، اتّجهت معظم النساء الراغبات بنيل حقوقهن لإنكار أنوثتهن، فارتدين البدلات الرجالية واخترن قصّات شعر ونبرة حديث وسلوكيات بعيدة كل البُعد عن الأنوثة. بيد أن الحال تغيّر اليوم؛ إذ تركز معظم رائدات العمل النسوي على فكرة أن تعتز المرأة بأنوثتها وأن تؤاخي بين جانبيّ: الرقة والقوة، في الوقت ذاته.

كامرأة ناجحة تشقّ طريقها بثبات، عليكِ الالتفات لبعض النصائح التي تكرّس من صورتك الرقيقة أيضاً. هذه من بينها:

- كوني أنيقة: احرصي على أناقتك الأنثوية ولا تختاري أزياءً رجالية. حتى وإن اضطررت لارتداء بعض البدلات الرجالية فاختاري ألوان قمصان أنثوية أو شالات وربطات عنق أنثوية ناعمة. لا تنسي أن الجمال والأناقة مظهران من مظاهر القوة أيضاً.

- كوني عفوية: لا تتصنّعي الجدية في غير وقتها المناسب. ليس هنالك من داعٍ لتلك الـ "تكشيرة" التي يراها من تقبلين عليه، على بُعد أمتار. كوني عفوية. اضحكي في الوقت الذي تشعرين فيه برغبتك بالضحك، بل قهقهي إن شعرتِ برغبتك بذلك. وفي الوقت ذاته عبّري عن غضبكِ واستيائكِ من دون حرج. فقط، كوني طبيعية تماماً.

- ابتعدي عن الألفاظ النابية: كثيرات هن من يرغبن بتقديم صورة قاسية عن أنفسهن فيلجأن للألفاظ النابية في أثناء حديثهن. بعيداً عن كون ذلك لا يشي بالرقيّ والتربية الحسنة، فإنه يجرّدك من أبرز صفات الأنوثة ودماثة الخلق.

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- كوني لطيفة: جاملي من حولك بطريقة غير متكلّفة. احرصي على التحية حين تدخلين مكاناً ما واحرصي على ذلك أيضاً حين تغادرين. لا تدخلي منزلاً للمرة الأولى من دون أن تحضري معكِ شيئاً رمزياً مثل باقة ورد أو حلوى للصغار. تفقّدي أحوال من تعرفين وبادري للاطمئنان على من كان مريضاً. من شان اللطف المدروس بعناية أن يقدم صورة رقيقة عنكِ.

- احتفي بالفنون والجماليات: لا تقلّلي من شأن الموسيقى والفنون والجماليات حتى بينكِ وبين نفسكِ. كلّما اعتادت نفسك على الاحتفاء بهذه الجماليّات، ستجدين أثرها واضحاً ليس على صورتكِ أمام الآخرين فقط، بل حتى سلاسة طباعكِ ورقّتها.

- لا تتحدّثي بصوتٍ عالٍ: أكثر الأحاديث عمقاً هي تلك التي تتمّ بنبرة صوت متزنة وبعيدة كل البعد عن الصراخ والتشنّج أو محاولة فرض الرأي بقوة الصوت. احرصي على أن يكون صوتكِ معتدلاً عند الحديث، أي ألاّ يكون منخفضاً إلى درجة قد تعكس ارتباكك وعدم ثقتكِ بنفسكِ، وألاّ يكون عالياً أيضاً فيعكس ضحالة الفكرة التي ينطوي عليها حديثكِ.

- انتبهي للتفاصيل الجمالية: فليكن مكياجكِ ناعماً بقدر المستطاع، واحرصي أيضاً على أن تكون أطراف شعركِ مشذّبة دوماً وأن يكون نظيفاً باستمرار. اهتمي كذلك الأمر بأظافركِ سواءً كنت ممّن يضعن طلاء الاظافر أم لا. احرصي على تنظيفها وبردِها باستمرار. اهتمي بنضارة بشرتكِ وترطيبها، وابتعدي عن العادات المدمّرة لجمالكِ وصورتكِ مثل قضم الأظافر أو العبث ببثور الوجه.