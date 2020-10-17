تراند اليوم : استخدمي هذه الخلطات لتحصلي على جسم ناصع البياض

تعانين من الاسمرار في جسمك أو حتّى في مناطق معينة من جسمك وترغبين في حل يخلصك من هذه المشكلة ويمنحك بشرة بيضاء؟ تعرفي الى مجموعة من الخلطات الطبيعية التي تمنحك بشرة ناصعة البياض من دون صرف الأموال على شراء مستحضرات التبييض المتوفرة في الأسواق.

الخلطة الأولى:

أخلطي نصف كوب من الكركم مع ملعقتين من الحناء جيداً، من ثم بللي جسمك بالماء من دون تجفيفه وباشري بوضع الخليط عليه أو على الاماكن المراد تبييضها. أتركي المزيج لكي ينشف من ثمّ أحضري القليل من زيت اللوز أو زيت السمسم وأفركي جسمك به، وإستحمي بعد ذلك. كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لتحصلي على بشرة ناصعة البياض.

تخلّصي من حفر الوجه طبيعياً!

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الخلطة الثانية:

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اخلطي كوب من بودرة السدر مع ربع كوب من الحليب الساخن، وأضيفي إليهم مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وأخرى من ماء الورد وملعقة كبيرة أيضاً من النشا. اغسلي جسمك بالماء الدافئ قبل تطبيق الخليط حتى تتفتح المسام، ثم جففيه جيدًا. إستخدمي الخلطة لفرك جسمك جيدًا أو الأماكن المراد تبييضها في حركات دائرية لمدة 10 دقائق. ثم أتركي الخليط عليه لمدة نصف ساعة حتى تجف تمامًا. بعد ذلك تخلصي من الخليط من خلال فرك جسمك بالماء. واظبي على استخدام هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لتحصلي على جسم ناصع البياض.