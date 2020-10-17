تراند اليوم : 5 طرق للعناية بالبشرة واليدين في فصل الشتاء

لا شك أناليدان في موسم الشتاء تحتاج الى عناية خاصة للمحافظة عليها ولتتمكن من مقاومة درجات الحرارة المنخفضة وتحمّل العودة الى درجة الحرارة العادية في المنزل.

فالشتاء، فصل البرد والصقيع حين تحتاج بشرة الإنسان وخاصة بشرة يديه الى عناية خاصة، لأن عدم الاعتناء بها مثل نزع القفازات اثناء هبوب ريح باردة شتاء يسبب عادة تشققات في جلد اليدين.

إليكم خمس طرائق للمحافظة على بشرة اليدين ملساء وطرية.

1- يجب ان تحمل المرأة في حقيبتها دائما كريما مرطبا لليدين. كما انه يجب عدم استخدام كريم دهني خلال النهار.

2- لتستخدمي في المساء كريمات مختلفة والأفضل ان تكون مغذية، لترطيب البشرة جيداً وللمحافظة على مرونتها ومقاومتها للمؤثرات الخارجية السلبية.

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3- يجب تنظيف الجلد من الخلايا الميتة مرة كل أسبوع.

4- لا يوصى بغسل اليدين بالماء الساخن جدا، واستخدام صابون مجفف للجلد.

5- يجب الاهتمام بالبشرة خاصة في فصلي الخريف والشتاء، ويفضل استخدام زيت الزيتون مرة واحدة في اليوم، وبعد عدة أيام ستلاحظين مفعوله الايجابي.