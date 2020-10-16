تراند اليوم : نتائج الصف التاسع 2020 ..pdf.. نتائج الصف التاسع اليمن 2020 بالاسم ورقم الجلوس

مباشرة الان من موقع وزارة التربية والتعليم اليمنة حمل نتائج التاسع الاساسي 2020 في اليمن برقم الجلوس او بالاسم فقط.

من المتوقع أن تعلن بعد قليل وزارة التربية والتعليم اليمنية عن نتائج الثانوية العامة للفرعين العلمي والادبي للعام 2020 ، ونتائج التاسع الاساسي للعام 2020 في اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية .

نتابع معكم أول بأول قرائنا الكرام آخر وأهم أخبار نتائج الثانوية العامة 2020 اليمن لجميع طلاب وطالبات اليمن الراغبين بالاطلاع على نتيجة الثانوية العامة للعام 2018 في اليمن والتاسع الاساسي 2020 .

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم اليمينة أنها ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة نتائج الصف التاسع الاساسي في اليمن للعام 2020 والثانوية العامة للعام 2020 ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية لجميع الطلاب والطالبات.

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وأضاف في تصريح صحفي بأن باستطاعة الطلاب معرفة نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 عبر موقع النتائج " res-ye.net "التابع لوزارة التربية والتعليم وذلك عبر ادخال رقم الجلوس.

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يذكر أن طلاب الثانوية العامة اليمنية بقسميها العلمي والأدبي انتهوا من اداء امتحانات الترم الثاني، والبالغ عددهم عدد 272 ألف و 819 طالب وطالبة .

ويوجد رابط أخر للحصول على نتائج الشهادة الأساسية في اليمن 2020 تابع لوزارة التربية والتعليم اليمنية الدخول هنـــــــا.