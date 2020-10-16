تراند اليوم : حديقة حيوان تعدم عائلة أسود

الدنمارك/الخليج 365

قامت حديقة الحيوان الدنماركية، التي أعدمت منذ أسابيع ذكر زرافة، بإعدام اثنين من الأسود مع شبليهما وذلك لإتاحة المجال أمام أسد ذكر جديد ليعيش في الحديقة وفقا لما ذكرت إدارتها يوم الثلاثاء.

وقالت إدارة الحديقة في بيان "بسبب طبيعة حياة الأسود وهيكليتها الأسرية وسلوكها الخاص كان علينا فرض الموت البطيء على أسدين بالغين وشبلين صغيرين لأنهما لن يكونا قادرين على الدفاع عن نفسيهما".

وأضافت الإدارة أن الأسد الجديد كان سيقضى على الأشبال البالغة من العمر 10 أشهر في أقرب فرصة تسنح له للقيام بذلك.

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وتخلصت الحديقة من الأسود الأربعة بعدما فشلت في إيجاد مأوى لها حسبما قال متحدث باسم حديقة الحيوان لفرانس برس، وأكد أن الأسود الأربعة هي من نفس العائلة دون أن يذكر الطريقة التي قتلت بها.

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وسيقدم الأسد الجديد في حديقة الحيوان إلى لبوتين في سن التزاوج ولدتا عام 2012، وتسعى الحديقة من خلال هذه العملية إلى إنتاج سلالة أقوى من الأسود.

وكانت إدارة هذه الحديقة في كوبنهاغن قد تلقت تهديدات بالقتل منذ أسابيع بعد إعدامها ذكر زرافة وإطعامه للأسود أمام الجمهور، بداعي عدم السماح له بالتزاوج مع إناث قريبات له.