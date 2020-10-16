تراند اليوم : مسلحون يسطون على بريد الشجاعية.. والشرطة تباشر التحقيق

غزة / مشرق نيوز

أقدم عدد من المسلحين مساء اليوم، على سرقة نحو نصف مليون دولار أمريكي من بنك بريد الشجاعية غرب مدينة غزة، قبل أن يلوذوا بالفرار من مكان الحادث.

وقال مدير المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية مقدم أيوب أبو شعر إن مجهولين أقدموا على سرقة بنك البريد ولاذوا بالفرار، مؤكداً أن الشرطة الجنائية والمباحث فتحوا تحقيقاً للبحث عن الجناة.

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وأشار أبو شعر لـ"الرأي" إلى المسلحين "وحسب تحقيقات أولية" تمكنوا من التسلل إلى البريد من الجهة الخلفية "جهة مقبرة الشجاعية" وقاموا بتقييد أحد الموظفين وحارس البريد وسرقة نحو نصف مليون دولار من الخزينة.

من ناحيته قال مدير الخزينة بوزارة المالية إياد أبو هين لـ"الرأي": رواتب موظفي العقود في موعدها غدا الثلاثاء وسرقة البريد لن تؤثر على صرفها .

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