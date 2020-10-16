تراند اليوم : فيفي عبده "أم مثالية" والمصريون مستفزون

أثار حصول الراقصة فيفي عبده على لقب الأم المثالية لعام 2014 من قبل نادي الطيران موجة شديدة من الغضب والسخرية في الشارع المصري الذي يترقب بشغف كل عام الإعلان عن الأمهات المثاليات للتعرف على قصص كفاحهن في تربية أولادهن، ومبررات ترشيحهن لهذا اللقب الكبير.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة شديدة من السخرية بعد الإعلان عن اختيار الراقصة المشهورة لهذه الجائزة، حيث عبر نشطاء تلك المواقع عن رفضهم منح هذا اللقب الذي يحمل مدلولات للجماهير.

وفي احتفالية حضرها بعض الوزراء والسياسيين والإعلاميين المشهورين، أعلن نادى الطيران أحد أهم الأندية الاجتماعية في مصر تكريم فيفي بمحنها جائزة الأم المثالية خلال احتفاله السنوي بالأمهات المثاليات من عضواته.

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وواجه نادي الطيران انتقادات عديدة بسبب قيامه بتكريم تلك الراقصة أما مثالية ما دفع مسؤولي النادي للتبرؤ من ذلك التكريم، مؤكدين أن أحد الموظفين قام به دون علم إدارة النادي.

ويقول الشاعر عبد الرحمن يوسف: قد تكون السيدة فيفي عبده أما مثالية في نظر أبنائها وفي نظر كثيرين، وهذا من حقهم، ولكن ليس من حق أي مؤسسة رسمية أو شبه رسمية في مصر أن تفاجئ المجتمع بجائزة لها مدلول قيمي خارج الإطار العام للقيم التي اتفقت عليها الجماعة المصرية.

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