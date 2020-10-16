تراند اليوم : مفاجأة.. فاكهة تقضى على "السرطان" وأمريكا تتكتم خوفًا على "أرباح الأدوية"

فاكهة أزهار "السورسوب"، تقوم بقتل الخلايا الســرطانية، حيث أثبتت الدراســات الأخيرة أنهــا أكثر فعالية بــ 10.000 من أدوية العلاج الكيميـــائي القوي؛ وذلك وفقـــاً لأبحاث السرطان في المملكة المُتحدة.

ويذكر أنها تفعل ذلك دون آثار جانبية سيئة، ودون أن تلحق أي أضرار بالخلايا السليمة، ومسقط رأس هذه الفاكهة هو شجرة دائمة الخضرة توجد في المنـاطق المدارية من العالــم، وهي فاكهة خضراء طويلة شائكة تعمل على قتل الخلايا السرطانية دون أي آثار جانبيـة.

وحتى الآن لم يتم قبــول ترخيص هذا المنتــج في المملكة المُتحدة؛ وذلك بسبب آثاره الملحوظة في الشفاء، واحتمال فقدان الأربـاح من أدوية علاج الســرطان الأخرى.

"البوابة نيوز"