تراند اليوم : فأر بطول 50 سم..قط الأسرة ارتعد خوفاً منه ورفض دخول المطبخ

السويد- الشرق نيوز:

واجهت عائلة سويدية رعباً كبيراً عندما اكتشفت أن فأراً ضخماً يختبئ داخل المنزل ويصل طوله إلى حوالي 50 سم. وبحسب صحيفة "الدايلي ميل"البريطانية ،فقد عثروا على الفأر بعد أن حفر حائط المطبخ وتسبب في تدميره ،ليختبيء بداخله. ولم تكتشف العائلة ذلك الزائر المزعج الذي أرعبهم إلا عندما جاء موعد إفراغ صندوق القمامة، ليجدوه بداخله.

قالت الأم"وجدته كبيراً للغاية ،وكان يختبئ منذ وقت طويل خلف غسالة الصحون،وتسبب في تسريب في أنابيب المياه ولكننا لم نتبه في حينها.

يذكر أن القط الخاص بالعائلة كان يرتعد خوفاً منذ أن رأى فأراً بهذا الحجم داخل البيت، ولم يدخل المطبخ إلا عندما أخرجوا الفأر من الداخل،