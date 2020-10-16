تراند اليوم : دراسة: استخدام الآى باد نصف ساعة يوميا يحسن قوة العين والرؤية

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الأمريكيين ونشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن استخدام جهاز الآى باد ودوره فى تعزيز رؤية العين، حيث كشفت النتائج أن استخدامه لمدة نصف ساعة يومياً فى حل بعض الألغاز يساهم فى تحسين بصر الإنسان بنسبة 31% مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمونه إطلاقاً.

وشملت الدراسة 19 شخصاً من لاعبى كرة السلة بجامعة كاليفورنيا، وتم إخضاعهم لحل أحد الألغاز الإلكترونية على جهاز الآى باد والتى تعتمد على تتبع بعض المسارات البصرية، وذلك لمدة 25 دقيقة بشكل يومى منتظم، وتم تصميم هذه الألغاز بطريقة خاصة بحيث تُجعل مخ الإنسان يبذل مجهوداً كبيراً يفوق الجهد الذى تبذله العينان.

وبنهاية الدراسة، تعززت قدرة الأشخاص على الرؤية وتحسن نظرهم، حيث أصبحوا قادرين على ممارسة لعبة كرة السلة تحت الأضواء الخافتة والضعيفة، وتمكنوا من التقاط الكرة رغم عدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى أنهم أصبحوا قادرين على الرؤية على بعد 40 قدما، وهى تبلغ ثلاثة أضعاف المعدل الطبيعى.

وفسر الباحثون هذه النتائج المثيرة والمفاجئة، لافتين أن الجزء الأساسى من هذا البرنامج اعتمد على استراتيجية جديدة تماماً، عمدت إلى تمرين المخ وتعزيز قدرته على الاستجابة بشكل أفضل تجاه المدخلات -المشاهد المختلفة- التى تصل إليه من خلال العين، بالإضافة إلى أن تمرين المركز العصبية بالمخ، وهو ما ساهم فى تعزيز الرؤية وتحسين بصر الإنسان بشكل غير مباشر، مضيفين أنهم بصدد تكرار هذه التجربة على رجال الشرطة ومساعدتهم على تحسين أدائهم.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Current Biology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن عشر من شهر فبراير الجارى.