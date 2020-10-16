تراند اليوم : ولادة نادرة لطفلة نمت فى التجويف البطنى للأم بدلاً من الرحم

حالة ولادة نادرة للغاية كانت من نصيب سيدة تنزانية، 22 عاما، حيث شهد الجنين، وكان أنثى، مراحل نموه المختلفة داخل بطنها بدلاً من الرحم، والمثير أن الطفلة المولودة كانت بصحة جيدة على غير المتوقع، ولم تعان من أى مشاكل مرضية، والأمر نفسه بالنسبة للأم التى كانت حالتها مستقرة، وغادر الاثنان المستشفى بعد مرور فترة قصيرة من الولادة، وذلك حسبما نشر مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

القصة بدأت عند اشتكت السيدة التنزانية من آلام بمعدتها فى الأسبوع 32 من الحمل، ذهبت على إثرها إلى المستشفى، واشتكت للأطباء عدم شعورها بحركة الجنين، كما كشفت لهم عن معاناتها عند التبول، إلا أن الأطباء اعتقدوا إصابتها بالأنيميا أو معاناتها من مرض ميكروبى، خاصة أن الفحوصات والموجات فوق الصوتية التى أعقبت الحمل أكدت أن حالتها طبيعية والأمور تسير على ما يرام.

ولكن المفاجأة كانت كبيرة للغاية، حيث كشفت الأشعة التى أجريت على السيدة التنزانية عقب مرور يومين من دخولها المستشفى، أن الجنين نمى داخل تجويفها البطنى بدلاً من الرحم، وأظهرت الفحوصات أن الرحم كان فارغاً وظهر بشكل طبيعى، والأمر نفسه بالنسبة للمبيضين وقناة فالوب، ولكن الخطير فى الأمر أن الجنين لم يكن يُحيط به الكيس الأمنيوسى أو السائل الواقى الذى يملأ تجويفه.

وعلى الرغم من ذلك كانت الولادة طبيعية للغاية، وبلغ وزن الفتاة 1.7 كجم فقط، وغادرت الأم مع ابنتها المستشفى دون أى مشاكل عقب خضوعها لجراحة بسيطة، ونُقل لها بعضاً من أكياس الدم بسبب معاناتها من الأنيميا.

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وفسر الباحثون الأسباب المحتملة لهذه الولادة النادرة، مشيرين أن إخصاب البويضة بواسطة الحيوان المنوى قد حدث بشكل طبيعى داخل قناة فالوب، ولكن حدث خطب ما بعد ذلك أدى إلى تمزق قناة فالوب واندفاع البويضة المخصبة إلى التجريف البطنى، حيث شهدت مراحل نموها المختلفة حتى تكون الجنين.

نشرت تفاصيل هذه الولادة المثيرة خلال تقرير موثق بالمجلة الطبية "BioMed Central" وذلك منذ أيام قليلة.

وعلق بعض الأطباء الأمريكيين على هذه النتائج، مشيرين أن الأطفال الذين يولدون نتيجة الحمل خارج الرحم وداخل التجويف البطنى غالباً ما يعانون من معدلات عالية للتشوهات والعيوب الخلقية، لأنهم يتعرضون لضغط شديد بسبب عدم وجود السائل الأمينوزى والذى يعمل كواق وعازل للجنين، وكما أن الأم تكون معرضة للوفاة بسبب خطر النزيف والأنيميا والإصابات الميكروبية، مضيفين أن الأطباء يجب أن يضعوا فى حسبانهم احتمالات تعرض أى سيدة لمثل هذه الحالة النادرة من الحمل حال شكوتهم من آلام المعدة.