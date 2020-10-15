تراند اليوم : رسائل رمضان 2018 .. رسائل عن رمضان جديده 1439 احلى رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان

رسائل عن رمضان جديده أحلى عبارات وكلمات التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك، ويُعتبر رمضان من المناسبات الدينية السعيدة التي ينتظرها المسلمون في كل مكان بالعالم، فهو شهر الخير والبركة والتسامح والإخاء والمساعدة، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، وزيارة الأرحام، والأعمال الصالحة، وشهر العبادات والطاعات، وقيام الليل، والدعاء، ففيه تكون أبواب السماء مفتوحة، لذا يُعتبر هذا الشهر الفضيل خير شهور العام عند المُسلمين في هذا المقال إخترنا لكم باقة رسائل جديدة عن رمضان 2018.

مسجات تهنئة بشهر رمضان 2018

تتقدم أسرة موقع المقال الإلكتروني من عُموم الأمة العربية والإسلامية بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المُبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، وهنا نُهديكم تشكيلة من أروع رسائل رمضان 2018.

كل رجب وأنت ذهـب

وكل شعبان وأنت فـرحان

وكل رمضان وأنت بصحة وسلامـة وأمان

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ياصاحب السعـادة

وعمري انت وزيـادة

اقترب شهرالعبـادة

عساك من عـوادة

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الله يتقبل صيامك ومبـاركـ عليك الشهر

و يعود عليك بصحة وسعـاده وعمر مديد

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قبل السحور

حبيت أكون أول شخصـ يقولك

مبارك عليك الشهـر

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كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل رمضـان كل عام وانت بألـف خير يا مفجوع

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بانتظر رمضـان على أحر من الجمـر وبنتظر صوتكـ لو كنت بالقبر

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رمضان + +

. كريـم .

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كل ساعة

كل يومـ

كل اسبـوع

كل شهـر

كل عام وأنت

بالف خـير

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انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك رمضان كريم

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احلى ما فى رمضان ثلاثه

كثره الخيرات، تبـادل الزيارات وقـارئ هذه العبارات

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يا شهر قدومكـ خير

وكلنا بدونكـ غير

نسأل الله يكتبنا من أهل الخير

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لأحلى قمـر

عطر وزهر

مع كرت يقـول

رمضان مباركـ قبل كل البشر

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عسى رمضـانك مبارك

وكل لحظاتـك تبارك

وجنة الخلـد داري ودارك

والنبي جـاري وجارك

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ابعث سلامـي مع الطير

واسبق الكـل والغير

وأقول لك :

كل رمضـان وانت بخير

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الله يزيد هالوجـه المنور نور

ويعطيه من حلا الحور

ويبلغه رمضـان وهو مسرور

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اهديك عطر الـورد والوانه

وارسل جواب انت عنوانه

واهنيك بقدوم رمضـان وايامه

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يا طيور الحب زوريهم

وعلى الخدود بوسيهم

وعلى قلبي وصيهم

وبقرب رمضان هنيهم

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قبل الزحمـة… و قبل اللمة

أرسل كلمة تقـول! رمضان كريم يا اغلـى بشر

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—-====———====—-

اهديك عطـر الورد والوانه

وارسل جـواب انت عنوانه

واهنيك بقدوم رمضـان وايامه

—-====———====—-

لأحلى قمر

عطر وزهـر

مع كرت يقـول

رمضان مبارك قبـل كل البشر

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يا طيـور المحبة زوريه وبحلول

الشهر باركيه وقربي منه و سمعيه

إني دوم أدعيله ربي يهنيه

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الله يزيد هالوجـه المنور نور

ويعطيه من حلا الحور

ويبلغه رمضان وهـو مسرور