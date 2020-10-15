تراند اليوم : موعد اذان المغرب رمضان 2018 توقيت أذان الفجر 1439 امساكية رمضان 2018 امساكية شهر رمضان 1439 لهذا العام imsakiyah Ramadan 2018

امساكية رمضان 2018 امساكية شهر رمضان 1439 لهذا العام امساكية شهر رمضان 2018 مواعيد الافطار والسحور للصائمين جدول تقويم امساكية رمضان 1439 والمواعيد الصحيحة لجميع المدن imsakiyah Ramadan 2018.

تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك بدء البحث عن الادعية الخاصة برجاء المولى عزوجل بأن يبغلنا رمضان ويكتب لنا بأن يتقبل منا الصيام فيه والقيام وتلاوة القرآن الكريم وكافة أعمال الخير الذي يداوم المسلمين على القيام بها.

ومن خلال هذه الصفحة تستطيع الانتقال لكافة الدول العربية، بالإضافة إلى وجود بعض الدول الأجنبية التي يتواجد بها جاليات مسلمة من كافة الجنسيات حول العالم، وعند الدخول تستطيع تحديد المدينة من القائمة المنسدلة المتواجدة في الجهه اليُسرى المقابلة للعنوان، وعند اختيار المدينة سوف يظهر لك الجدول الزمني الخاص لأوقات الصلاة طوال شهر رمضان لعام 1439 هجري 2018 ميلادي.

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري - و الذي يتكون في الاساس من اثنا عشر شهرا - غالبا ما يكون شهر رمضان اما ثلاثون او واحد وثلاثون يوم و يختلف هذا الامر مع رؤية الهلال و يأتي بعده مباشرة عيد الطفر المبارك ، و على الرغم من ان المراصد الفلكية تحدده سابقا و يتم كتابته في الامساكيات منذ بداية العام الا انه لابد من رؤية الهلال للتأكد من بداية شهر شوال .

اذا فالمسلمون جميعا يحددون مواعيد الصيام و الافطار خلال شهر رمضان من الامساكية وهذا الامر يعتبر خطأ شائع فهذه الامساكيات مهما بلغت دقتها فهي ليست صحيحة بنسبة 100% و انما لابد ان يعتمد الفرد على سماع الاذان من المساجد حتى يتمكن بدأ الصيام في وقت الفجر او من الافطار عند صلاة المغرب و لكن مع الاسف فالمساجد ايضا تعتمد على الامساكيات .

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قال الله تعالى : " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " و هذا هو وقت تحديد بدأ الصيام و هو التيقن من بدأ ظهور وقت الفجر كذلك لابد من التيقن الى بدأ الغروب و اذا كنت تشعر بوجود خطأ في امساكية رمضان لديك فيمكنك السحور باكراً قليلاً عن ميعاد الفجر و كذلك يمكنك الافطار بعد المغرب بوقت قليل حتى تتيقن من الميعاد و لكن في ذلك ضياع لسنة النبي عليه الصلاة و السلام عندما قال " لا يزالُ الناس بخيرٍ ما عجلوا الفطر " .

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وقد يسأل الكثيرين عن سبب تقديم الامساكية الرمضانية مع العلم بعدم دقتها الكاملة وما قد يحدث الكثير من الأخطاء من البعض لمتابعتهم الدقيقة الموجودة في الجدول، والإجابة هي باننا نسعى أن نُقدم الإفادة ونوضح الأمر للمستخدمين جميعاً بأن يتحروا الدقة والشروق والغروب بشكل أوضح وعدم الاعتماد الكلي على المواعيد المذكورة سواء في موقعنا أو غيره من المواقع ونسأل الله أن يوفقنا ويُسدد خطانا ويُرشدنا إلى الطريق القويم وإياكم وجميع المسلمين.

في شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من الرجال عن موعد اذان الفجر وبشكل أعلى من النساء ويرجع ذلك لرغبتهم بالذهاب إلى المسجد من أجل الصلاة، بينما تقوم النساء بالبحث عن موعد اذان المغرب بشكل أعلى من الشباب وذلك من أجل تجهيز مائدة الافطار قبل الاذان بثلاث دقائق على الأقل، وهذا الشيء متعارف عليه كل عام.

امساكية شهر رمضان للسعودية

هذا ما يخص المملكة العربية السعودية من مواعيد صلاة، سواء المغرب، أو الفجر، أو أي من الصلوات، حيثُ أنّ الامساكية تمّ التوصل إليها من قبل هيئة العلماء الموجودة في المملكة، بالتعاون مع الراصد الفلكي الذي يخرج بمواعيد صلاة المغرب في السعودية في كافة المحافظات.

امساكية رمضان 2018 السعودية يوم الهجري الميلادي الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء شهر مايو الأربعاء 1 16 4:08 4:18 5:45 12:24 3:48 7:04 9:04 الخميس 2 17 4:07 4:17 5:44 12:24 3:48 7:04 9:04 الجمعة 3 18 4:07 4:17 5:44 12:24 3:48 7:05 9:05 السبت 4 19 4:06 4:16 5:43 12:24 3:48 7:05 9:05 الأحد 5 20 4:06 4:16 5:43 12:24 3:47 7:06 9:06 الاثنين 6 21 4:05 4:15 5:42 12:24 3:47 7:06 9:06 الثلاثاء 7 22 4:04 4:14 5:42 12:24 3:47 7:07 9:07 الأربعاء 8 23 4:04 4:14 5:42 12:24 3:47 7:07 9:07 الخميس 9 24 4:03 4:13 5:41 12:25 3:47 7:08 9:08 الجمعة 10 25 4:03 4:13 5:41 12:25 3:47 7:08 9:08 السبت 11 26 4:02 4:12 5:41 12:25 3:47 7:09 9:09 الأحد 12 27 4:02 4:12 5:41 12:25 3:47 7:09 9:09 الاثنين 13 28 4:02 4:12 5:40 12:25 3:47 7:10 9:1C0 الثلاثاء 14 29 4:01 4:11 5:40 12:25 3:47 7:10 9:10 الأربعاء 15 30 4:01 4:11 5:40 12:25 3:47 7:11 9:11 الخميس 16 31 4:01 4:11 5:40 12:25 3:47 7:11 9:11 شهر يونيو يوم الهجري الميلادي الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الجمعة 17 1 4:00 4:10 5:40 12:26 3:47 7:12 9:12 السبت 18 2 4:00 4:10 5:40 12:26 3:47 7:12 9:12 الأحد 19 3 4:00 4:10 5:39 12:26 3:47 7:12 9:12 الاثنين 20 4 3:59 4:09 5:39 12:26 3:47 7:13 9:13 الثلاثاء 21 5 3:59 4:09 5:39 12:26 3:47 7:13 9:13 الأربعاء 22 6 3:59 4:09 5:39 12:26 3:47 7:14 9:14 الخميس 23 7 3:59 4:09 5:39 12:27 3:47 7:14 9:14 الجمعة 24 8 3:59 4:09 5:39 12:27 3:47 7:14 9:14 السبت 25 9 3:59 4:09 5:39 12:27 3:47 7:15 9:15 الأحد 26 10 3:59 4:09 5:39 12:27 3:47 7:15 9:15 الاثنين 27 11 3:59 4:09 5:39 12:27 3:47 7:16 9:16 الثلاثاء 28 12 3:59 4:09 5:39 12:28 3:47 7:16 9:16 الأربعاء 29 13 3:59 4:09 5:39 12:28 3:47 7:16 9:16 الخميس 30 14 3:59 4:09 5:39 12:28 3:48 7:17 9:17

امساكية شهر رمضان لمصر

الآن حان الوقت لنتعرف على وقت اذان المغرب في مصر، وسنضع لكم امساكية شهر رمضان لجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال إرفاق صورة أدناه، لتتمكّنوا من التعرف على موعد اذان المغرب فى الوطن العربى رمضان 2018، وبالذات في مصر.

موعد اذان المغرب فى الوطن العربى رمضان 2018 قد تمّ إطلاعكم عليه، حيثُ تمّ التعرف على أنّ أول أيام شهر رمضان فلكيًا هو السادس عشر من شهر مايو القادم، وفي حال طرأ أي تعديل على موعد اذان المغرب فى الوطن العربى رمضان 2018، أو على أي امساكية تخص الدول المذكورة أعلاه سنقوم به.