تراند اليوم : مسلسلات رمضان 1439 - 2018 :: أسماء 40 مسلسل والقنوات العارضة لها HD | اسماء مسلسلات رمضان 2018

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مسلسل نسر الصعيد

تدور قصة مسلسل نسر الصعيد، للنجم محمد رمضان، حول الضابط الصعيدي “زين” والذي يخدم فى القوات المسلحة، يحبه الجميع فى منطقته، ويعتبرونه القدوة فى جميع المجالات، شهم، جدع، ابن بلد، رجل يتحمل المسؤولية ويتم قرار نقله إلى سيناء لمحاربة الإرهاب.

مسلسل عوالم خفية

تدور قصة وأحداث مسلسل عوالم خفية للنجم عادل إمام، حول كاتب صحفي وروائي شهير، يرتبط بعائلته جدًا ويحب قضاء وقت كبير معهم، تقع في يد هذا الكاتب عدد من الوثائق الهامة والتي ترتبط بخيانة وفساد لعدد من المسؤولين في الدولة، مما يدفعه لنشر هذه الوثائق وهو ما يدخله في أزمات ومشاكل كبيرة، قد تعرض حياته وحياة أسرته للخطر.

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مسلسل سايكو

تدور قصة وأحداث مسلسل سايكو في إطار كوميدي ساخر حول إحدى الفتيات التي تعاني من المجتمع المحيط بها، نظرا لقولها الصدق دائما، مهما كلفها الأمر من مشاكل أو عقبات، فيتسبب ذلك في ظلمها كثيرا.

مسلسل ابو عمر المصري

تدور قصة مسلسل أبو عمر المصري حول المحامي مصري (فخر الدين) الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد «تنظيم» سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة و اسعارهم المبالغ فيها! إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذى لا يجد وسيلة قانونية لإيقاف نشاط هؤلاء الشباب الحالمين بمجتمع مثالى فيلجأ إلى وسائل أخرى «خارج إطار القانون» من خلال تصفية أعضاء هذا التنظيم، لكن ينجو (فخر الدين) من محاولة اغتياله والتى يقتل فيها ابن خالته (عيسى) فيهرب إلى فرنسا منتحلاً شخصية ابن خالته الذى كان يتأهب للسفر إلى باريس لدراسة القانون، وهناك يلتقي بمحبوبته القديمة التي تنجب لها ابنًا هو (عمر) ثم تموت وهي تنجبه، ليقرر (فخرالدين) أن ينتقل بصحبة طفله للعيش بالسودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر أحد الجماعات الإسلامية المسلحة، وعينه على العودة والثأر من قاتل ابن خالته.

مسلسل كلبش 2

تدور قصة مسلسل كلبش الجزء الثاني، بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث يتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب. وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد أن يتم قتل أهله وإصابته بإصابات بالغة من جراء الرصاص، فيبدأ رحلة البحث عن القاتل لكي ينتقم منه، إلا إنه سيكون مسجون في سجن العقرب، فيهرب من السجن لينتقم لمقتل أسرته.

مسلسل الواق واق

تدور قصة مسلسل الواق واق في إطار كوميدي حول عدد من الشخصيات التي لا يمكن أن تجتمع في مكان واحد، حيث نجد قبطان فاشل ومارشال فاشل ومطربة فاشلة وعدد آخر من الشخصيات التي تمثل الفشل في المجتمع، كل هذا يجتمع في جزيرة وينبغي عليهم أن يتكيفوا معًا من أجل البقاء على قيد الحياة، ومن أهم هذه الأشياء أن ينتخبوا قائد لهم وكأنه رئيس جمهورية الجزيرة .

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مسلسل فوق السحاب

تدور أحداث مسلسل فوق السحاب للنجم هاني سلامة، في إطار من التشويق والإثارة حول شخص كان على علاقة حب بفتاة، وفجأة يدخل السجن، لكنه يهرب منه، ويسعى للانتقام.

مسلسل اختفاء

تدور أحداث مسلسل إختفاء حول دكتورة جامعية في روسيا، وتعيش مع زوجها هناك، لكن فجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكن هذه الرحلة تفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.

مسلسل منطقة محرمة

تدور قصة مسلسل منطقة مُحرمة، حول رجل إعلامي توجد في حياته 5 نساء، منهم زوجته وأخرى طليقته وأم ابنه وثالثة تحكي له عن لعنة أصابت أرض معينة، ومن خلال حكايتها يحاول الوصول إلى سبب جعل هذه الأرض أرض محرمة.

مسلسل ربع رومي

تدور قصة مسلسل ربع رومي حول شابين تعيش أسرة كلًا منها في مستوى بسيط، ويسعى الشابين إلى تحقيق النجاح في عملهما، لكن نتيجة لعدد من الظروف لا ينجحان في القيام بذلك، ومن بينها دخول والد أحدهما السجن ﻷنه مجرم.

مسلسل قانون عمر

تدور قصة مسلسل قانون عمر بطولة حمادة هلال، حول مهندس ميكانيكي يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

مسلسل ضد مجهول

تدور قصة وأحداث مسلسل ضد مجهول بطولة غادة عبد الرازق، حول (ندى) وهي موظفة بنك تنتمي للطبقة المتوسطة، متزوجة ولديها ابنة، لديها مشاكل مع زوجها بسبب ظروف عملها، وهو ما جعله يطلقها، ويحرمها من ابنتها، وتزداد الأمور صعوبة عليها عندما تتعرض ابنتها للاغتصاب والمشكلة أن القضية تحرر ضد مجهول، لتبدأ من هنا والدتها (ندى) في البحث عن المجرم.

مسلسل عزمي وأشجان

تدور قصة مسلسل عزمي وأشجان بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.

مسلسل خط ساخن

تدور قصة وأحداث مسلسل خط ساخن بطولة سلاف فواخرجي، حول عدد من القضايا الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، ومنها تزايد حالات الانتحار، حيث تقوم الممرضة (عالية) بالاهتمام بحالات المرضى الذين يفكرون في الانتحار، لكن ذلك يجعلها تتورط في جريمة قتل.

مسلسل الهيبة العودة

تدور قصة مسلسل الهيبة الجزء الثاني بطولة النجم السوري تيم حسن، بعد أن يتم قتل (عليا) على يد أعداء الجبل، ثم يكبر ابنها وهدفه الثأر لوالدته، كما تتطرق الأحداث إلى حياة الذين يعيشون في الجبل وتجارة السلاح وغيرها من الأشياء الخاصة بهؤلاء العشائر.

مسلسل ارض النفاق

تدور قصة مسلسل ارض النفاق بطولة النجم محمد هنيدي حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه (مسعود)، ذلك العامل كان دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.