تراند اليوم : من هو زوج نجلاء عبدالعزيز ؟

من هو زوج نجلاء عبدالعزيز النجمة الخليجية المشهورة كلمة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لها نسبة كبيرة من الجماهير العربية التي تحييها على اطلالاتها المميزة، والبعض يحاول التعرف على اسم زوج نجلاء عبد العزيز، فمن هو الذي استطاع خطف قلب نجلاء عبد العزيز الجميلة الخليجية المشهورة، لهذا نجد ان نسبة كبيرة من المتابعين والجمهور الخاص بنجلاء يحاول التعرف على تفاصيل حياة النجمة نجلاء عبد العزيز، لكي يتعرفوا على زوجها الخليجي من هو، وكيف بدات قصتهم حتى زواجهم، لهذا سوف نتكلم ضمن مقالنا هذا للاجابة على اسئلتكم التي تريدونها، لذلك تابعونا للحصول على اجابة صحيحة لسؤالكم من هو زوج نجلاء عبد العزيز.

زواج نجلاء عبدالعزيز ومن هو زوجها

بعد اشهر قليلة من طلاقها اعلنت المصممة والنجمة على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نجلاء عبد العزيز عن استعدادها لدخول القفص الذهبي للمرة الثانية خلال الفترة المقبلة، واشارت الى انه تم كتب كتابها تمهيدا للزواج.

وقد زفت نجلاء عبد العزيز الخبر السعيد لجمهورها عبر تدوينة لها على السناب شات وقالت في التدوينة :”تقدرون تقولون مبروك الله يوفقني ويتمم بخير..” موضحة بأنها “لم تتزوج بعد وإنما تملكت”.

في حين لم تكشف نجلاء عن هوية زوجها سعيد الحظ الا ان عدد كبير من متابعيها وجمهورها اكد ان العريس هو رجل اعمال سعودي مطلق يكبرها بسنتين.

في حين اثار هذا الخبر جدلا بين متابعيها، ووصفوها بالمراة المحظوظة وذلك بعد اقل من ستة اشهر على طلاقها الاول، وقد تصدر اسمها الترند على تويتر، وانقسمت التعليقات بين المؤيدين على زواجها السريع ومن وجه لها الانتقادات لها.

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فيما اكدت ناشطات سعوديات متابعات للخبر باهتمام ان زوجها هو رجل الاعمال السعودي فهد الموسى، وهو مطلق واكبر منها بسنتين ويعمل في الديوان الملكي حسب موقع فوشيا، وليس لديه اطفال وسبق ان اهدى نجلاء سيارة يصل ثمنها نصف مليون ريال، ورغم اعلان نجلاء لخبر ملكتها الا ان ناشطات نشرن صورة توضح التاريخ الفعلي للملكة وهو قبل اسبوعين.

وبهذا نكون قد تعرفنا على فهد الموسى رجل الاعمال السعودي وهو زوج النجمة المشهورة السعودية نجلاء عبد العزيز .