تراند اليوم : الحكم الشرعي للالتفات أثناء الصلاة.. آراء الفقهاء الأربعة

فلسطين - الخليج 365

ما حكم الالتفات أثناء الصلاة؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف كالآتى: "يكره للمصلى أن يلتفت فى صلاته؛ وذلك لأن النبى سئل عن الالتفات فى الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)".

اختلف الفقهاء فى حد الالتفات المكروه:

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الحنفية: الالتفات بالوجه كله أو بعضه مكروه تحريمًا، وبالبصر من غير تحويل الوجه مكروه تنزيهًا.

المالكية والحنابلة: الالتفات مكروه بجميع صوره ولو بجميع جسده، ولا يبطل الصلاة ما بقيت رجلاه للقبلة.

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الشافعية قالوا بحرمة الالتفات بالوجه أما اللمح بالعين فلا بأس به.

ويجوز الالتفات بالوجه إذا كان لحاجة أو ضرورة وهو قول المالكية والحنابلة.