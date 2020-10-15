تراند اليوم : ارطغرل 116 :: ارطغرل 116 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 116 : بداية عثمان وأرطغرل يواجه جيش الامبراطور

مع مقتل سعد الدين كوبيك ،وبدء مرحلة جديدة من تاريخ الدولة السلوجقية في مسلسل قيامة ارطغرل ، تأجلت الحلقة 116 من مسلسل قيامة ارطغرل ،وأعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل قيامة ارطغرل عن عدم عرض حلقة هذا الاسبوع وهي الحلقة رقم 116 وتأجيلها الى الثاني من شهر أيار المقبل.

ووفق ما ذكرت الصفحة، فإنّه ستبدأ فترة زمنية جديدة وهذه الفتزة تحتاج ديكوراً جديداً.

ومن المتوقع ان تحمل الحلقة كثيراً من التطورات والمفاجآت ومولد عثمان مؤسس الدولة العثمانية.

ملخص أحداث الحلقة 116 من قيامة أرطغرل

بعد القضـاء على الخائن كوبـيك سيتـجه ارطغرل وجيشه لمواجهـة كريتوس و الجيش القادم من الإمبراطور البيزنطي . سيـقود احمـد ألــب(آريـس) الجيش القـادم من الإمبراطور للقضـاء على ارطغرل ولكن احمد الب سيوقـع هذا الجيـش الكبيـر في فـخ بأمر من ارطغـرل وسيتم القضـاء عليـه تماماً. مقـتل ماريـا والإنتقام منـها بسبب الخيانـة العظمى. اقـوى مشهد وهو تعلـيق سعد الدين على بوابـة قونيا وسحل جسده المشؤوم في القصـر.

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

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القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الرابع