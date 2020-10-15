تراند اليوم : جيجي حديد تكشف سر جاذبية شعرها

تحتفل عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينيّة جيجي حديد اليوم بذكرى ميلادها الـ23 وببلوغ متابعيها على موقع إنستغرام وحده حوالي 40 مليوناً، ما يجعلها من أبرز المؤثرات عالمياً في مجال الجمال والأناقة.

بالإضافة إلى رشاقة القوام وجمال قسمات الوجه، تتمتع جيجي بشعر طويل صحيّ يشعّ حيوية وإشراقا. وقد كشفت مؤخراً عن سرّ عنايتها به للحفاظ على نعومته ومظهره الصحيّ.

تحرص جيجي على عدم تعريض شعرها لحرارة أدوات التمليس والتصفيف باستمرار، فهي تكتفي بغسله 3 مرات أسبوعياً وتجفيفه جيداً بالمنشفة قبل تركه يجفّ نهائياً في الهواء الطلق. كما تهتمّ بعدم إخضاعه للتغيير في اللون بشكل متكرر بهدف الحفاظ على صحّة أليافه وقوتها. أما علاجها السريّ للعناية به فهو زيت جوز الهند الذي يشكّل أفضل وسائل العناية بالشعر برأيها.

بعيداً عن أوقات العمل، والسفر، والمناسبات الاجتماعية تحرص جيجي على تطبيق زيت جوز الهند على جذور شعرها وخصلاته الطويلة ثمّ تسرّحه جيداً وتلفّه على شكل كعكة عند أعلى الرأس.

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وللاستفادة من فوائد هذه القناع العديدة تطبّقه جيجي مرة في الشهر وتتركه لمدة 3 أيام متتالية دون فكّ تسريحة الكعكة التي اعتمدتها. أما عند غسل الشعر فيجب تطبيق الشامبو عليه دون الماء أولا مما يسمح لمكونات الشامبو بالتقاط الجزيئات الدهنية الموجودة في الزيت، ثم يمكن بعد ذلك تفويحه بالماء قبل استعمال الشامبو والماء معاً لغسله جيداً من آثار زيت جوز الهند.

وتشير جيجي إلى أن زيت جوز الهند مثالي لكافة أنواع الشعر، فهو يرطبه ويحميه من الجفاف، كما يخترق بصيلاته ليمدّها بالقوة والحيوية من الداخل ويؤمن للشعر النعومة من الخارج. وهو يزيد كثافة الشعر بفضل احتوائه على الفيتامينات التي تتغلغل في المسام وتساهم في تقوية جذور الشعر وتمنع تقصّف أطرافه.

إذا كنتم لا تتحمّلون ترك زيت جوز الهند على الشعر لمدة 3 أيام كما تفعل جيجي، يمكنكن اعتماده مكان البلسم الذي تطبّقونه على الشعر بعد الشامبو على أن يترك لمدة 10 دقائق قبل تشطيفه وأن يتمّ استعمال كميّة صغيرة منه فقط ثمّ يشطف بماء دافئ. ولا تنسوا أنه من الضروري تدفئة زيت جوز الهند ليصبح سائلاً قبل الاستعمال مع تجنّب تسخينه حتى لا يفقد خواصه المغذّية.