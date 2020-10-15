تراند اليوم : ابنة هيفا تتفوق جمالاً! – فيديو

اصبحت زينب_فياض، الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، واحدة من نجمات السوشيال ميديا، وتحولت لفاشونيستا، يتابعها أكثر من نصف مليون شخصاً في الوطن العربي.

زينب نشرت مقطع فيديو جديد، أبهرت خلاله متابعيها بجمالها واطلالتها الجديدة، بعدما صبغت شعرها باللون الأشقر.

علقت على الفيديو قائلة: (شو رأيكن باللوك الجديد؟).

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زينب بدت بغاية الجمال، بل وتفوقت على والدتها هيفا_وهبي التي تعتبر من أجمل نجمات الوطن العربي.

جمال زينب طبيعياً وملامحها هادئة ووجهها مريح، وهو ما يميزها كثيراً عن غيرها.

ابنة هيفا ليست فقط جميلة من الخارج، بل من الداخل أيضاً، فنلاحظ إنها تعامل متابعيها باحترام فائق وتجيب عن اسئلتهم بلطف، ولا تتعالى على أحد، كما لم تصدر منها أي كلمة قاسية أبداً.