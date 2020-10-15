مصر: سبب وفاة الفنان طاهر مصطفى الملقب بالطفل المعجزة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مثر العربية خلال الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة الفنان الضرير طاهر مصطفى الملقب بـ"الطفل المعجزة"، بعد صراع طويل مع المرض في أحد مشافي القاهرة.

وأكدت صحيفة اليوم السابع، وفاة الفنان الضرير طاهر مصطفى، والذي اشتهر في حقبة التسعينيات بأدائه العديد من الأغاني لكبار المطربين رغم معاناته من فقدان البصر في الصغر حيث حقق شهرة كبيرة جدا في مرحلة التسعينات.

وقال قاسم أمين عبر تويتر :"وفاة المطرب طاهر مصطفي الفن الجميل في التسعينات انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان".

وأضاف صفحة نجمك عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر:" توفي الطفل المعجزة طاهر مصطفى الذي اشتهر في بداية التسعينات الميلاديه بأدائه لأغاني العمالقه وذلك في مسكنه بدون ان يشكو من اي امراض، طاهر هو مطرب مصري ضرير عاش ليقدم الكثير من ابداعات لعمالقة الفن ومنهم ام كلثوم ومحمد عبدالوهاب .

يذكر أن طاهر مصطفى أطلق عليه لقب "معجزة الطرب الأصيل"وكان كفيف البصر وهو ابن محافظة الدقهلية (دلتا النيل) وقدم 4 ألبومات أعاد فيها تقديم أغان لأم كلثوم وعبد الوهاب وغيره من أبرز النجوم واشتهر طاهر مصطفى بأدائه لأغنية "من غير ليه"لموسيقار الأجيال محمد عبد