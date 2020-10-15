تراند اليوم : 5 مدربين يمكنهم خلافة كوبر في منتخب مصر

رحل هيكتور كوبر عن منتخب مصر بعد إنجازات وإخفاقات في ولاية استمرت 1188 يوما، فمن يكون خليفته؟

حتى الآن، لا يوجد أي تأكيد رسمي أو غير رسمي من اتحاد الكرة حول المرشحين لخلافة كوبر ولكنFilGoal.com هنا يعرض 5 أسماء لمدربين قد يكونوا خلفاء لكوبر في الفترة المقبلة.

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حسبما علم FilGoal.com، فإن الاتحاد المصري عبر أحد مسؤوليه تواصل بالفعل مع رينار لخلافة كوبر قبل مباراة السعودية، ولكن يبدو رينار أقرب للاستمرار مع المغرب حتى 2020.

رينار خبير في الكرة الإفريقية، وبطل سابق لكأس أمم إفريقيا مع زامبيا في 2012، ومع كوت ديفوار في 2015.

صاحب الـ49 عاما بدأ مسيرته في إفريقيا مساعدا لكلود لوروا في غانا.

ويتولى رينار تدريب منتخب المغرب منذ 2016، ووصل معه إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2017، وتألق في كأس العالم رغم حصد نقطة واحدة في مجموعة حديدية ضمت البرتغال وإسبانيا وإيران.

فاهيد هاليلودزيتش

أنجح فترات المدرب البوسني كانت في قيادة الجزائر في كأس العالم 2014، حيث وصل مع الخضر إلى دور الـ16 وأحرج بطلها ألمانيا التي احتاجت لوقت إضافي للتأهل.

صاحب الـ66 عاما بطل سابق لدوري أبطال إفريقيا مع الرجاء المغربي، وبطل لكأس فرنسا في 2004 مع باريس سان جيرمان.

كذلك درب هاليلودزيتش منتخب كوت ديفوار بين عامي 2008 و2010، وآخر محطة تدريبية له كانت في اليابان حيث مكث هناك بين 2015 و2018 قبل أن تتم إقالته لسوء النتائج قبل كأس العالم بعد الخسارة بالفريق الثاني من كوريا الجنوبية 4-1 في كأس أمم شرق آسيا.

بيرت فان مارفيك

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بعد رحيل من السعودية لعدم الاتفاق حول عقد جديد، تولى الهولندي فان مارفيك وصيف نسخة 2010 مع الطواحين مسؤولية أستراليا في يناير الماضي.

يأتي فان مارفيك حاملا خبرة عريضة مع المنتخبات، أوج تألقه كان مع هولندا حينما وصل للنهائي الذي خسره ضد إسبانيا.

فان مارفيك خرج من الدور الأول مع أستراليا في كأس العالم الجاري.

فان مارفيك بلا خبرات سابقة في إفريقيا، ولكنه نجح في تجربته العربية الأولى مع السعودية حيث نجح في التأهل لكأس العالم الحالي معهم.

ورحل كوبر عن تدريب أستراليا عقب خروج الفريق من كأس العالم.

حسام حسن

صاحب الـ70 هدفا دوليا يتم 52 عاما بعد شهرين ولديه مسيرة تدريبية حافلة بدأت في 2008.

3 فترات مع المصري وفترتان مع الزمالك، لم تشهد أي بطولات وإن شهدت فترته الأخيرة مع المصري وصول إلى نهائي الكأس وحصد المركز الثالث في بطولة الدوري.

نجاحات حسام حسن مع المنتخبات كانت واضحة مع الأردن حيث تولى تدريب منتخبها بين 2013 و2014 حيث وصل معهم إلى كأس أمم آسيا وكذلك إلى ملحق تصفيات المونديال، حيث خسر أمام أوروجواي في الخطوة الأخيرة.

حسام البدري

صاحب الـ58 عاما توج بالدوري 3 مرات مع الأهلي، كما فاز معه بدوري أبطال إفريقيا.

مسيرة البدري الأخيرة مع الأهلي بدأت مميزة قبل أن تأخذ منحنى تنازلي ويرحل عن الفريق بعد خسائر من الزمالك في الدوري وكمبالا سيتي الأوغندي في دوري أبطال إفريقيا، والأسيوطي في كأس مصر.

كما درب البدري أندية المريخ السوداني وإنبي وأهلي طرابلس الليبي.

وللبدري تجربة سابقة مع المنتخب الأوليمبي لم تكلل بالنجاح حيث خرج من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في 2015.