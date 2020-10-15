تراند اليوم : تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسعودية

يلتقي منتخب مصر نظيره السعودي فى نفس توقيت مباراة روسيا مع اورواجوى فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل بي ان سبورت المفتوحة مباراة مصر والسعودية، بينما تنقل مباراة روسيا واوروجوى على قنوات بي ان سبورت المشفرة ماكس 1 و2.

وفى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، تلعب المجموعة الثانية جولتها الثالثة حيث يلعب منتخب اسبانيا مع منتخب المغرب، وتنقلها قناة بي ان سبورت المفتوحة، ويلعب فى نفس التوقيت منتخب ايران مع منتخب المغرب، وتنقل المباراة على قنوات بي ان سبورت المشفرة ماكس 1 و2.

وأعلنت مجموعة "بى إن سبورت" عن إذاعة 22 مباراة بمونديال "كأس العالم 2018" على قناتها المفتوحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنكم استقبال القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسعودية المنتظر بثها مجانا عبر القمر الصناعي النايل سات على تردد 12245 عامودي v بمعدل تصحيح الخطأ 23 ومعامل ترميز 27500، أما على القمر الصناعي سهيل سات فيمكنكم استقبالها عبر تردد 11566 أفقي H بمعدل تصحيح 23 ومعامل ترميز مثل السابق.

وفي حالة توقف التردد السابق يمكنكم استقبال القناة عبر تردد 12476 عمودي ” رأسي” على القمر الصناعي النايل سات.