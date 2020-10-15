تراند اليوم : هل تتصالح هيفا وهبي مع إبنتها زينب؟

تداول معلومات عن رغبة زينب_فياض رؤية والدتها الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي بعد مقاطعة كبيرة بينهما، وبذلك سترى هيفا حفيدتيْها للمرة الأولى منذ ولادتهما.

لكن، ما مدى صحة هذه المعلومات؟

ما عرفناه أن زينب حاولت التواصل مع أمها والإطمئنان عليها حين دخلت المستشفى، وكان وضعها الصحي صعبًا للغاية، لكن من كان حول هيفا منعوها من التواصل معها أو زيارتها..

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هيفا تركت إبنتها حين كانت طفلة وحرمتها من حنانها في صغرها وحتى حين كبرت وتزوجت وأنجبت.. ولم تكن إلى جانبها لا بأحزانها ولا بأفراحها.

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هيفا فضّلت الشهرة على عائلتها وإبنتها الوحيدة، ومن يتابع زينب يلاحظ وجه الشبه بينهما إن كان في الصوت أو الشكل إلى حدٍ ما.

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يقول المثل “الدم ما بيقلب مي” فهل سنشهد على صلحة بين الأم والإبنة؟ خصوصًا أننا لم نسمع في الوسط الفني العربي عن علاقة متأزمة بين نجمة وإبنتها ومقاطعة كبيرة بينهما بإستثناء هيفا وزينب.

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