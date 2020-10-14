شاهد: نجل الشيخ "الشعراوي" يوضح حقيقة امتلاك والده 13 فيلا ومزرعة

عقب نجل الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول امتلاك والده أرضًا مساحتها 300 فدان بها 13 فيلا وحمامات سباحة منذ عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات.

وقال أحمد نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي في اتصال هاتفي مع قناة الحدث اليوم: "الافتراء على الشيخ ليس وليد اللحظة.. الشيخ الشعراوي عمره ما كان عنده مزرعة 300 فدان، كل الموضوع أنه أيام حسني مبارك إحنا كأولاد الشيخ اشترينا 100 فدان من الأرض الصحراوية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي واستصلحناها.."

وأضاف نجل الشعراوي: "هذا الكلام غير حقيقي، والبينة على من أدعى، أين هذه المزرعة.. هذا الكلام كذب وافتراء إذا كان في مزرعة أوز غير مزرعة يا ريت الكاتب المغوار يقول لنا هي فين، ونتحقق من هذا الموضوع أما الكلام المرسل فلا نرد عليه.."

وأضاف: "نحن لا نزكي على الله أحد إنما أنا عايز الرجل الي بيكتب الكلام ده يقول لي هو عمل إيه لمصر؟ هل عمل لمصر زي ما عمل الشيخ محمد متولي الشعراوي لمصر ومجتمعه؟"