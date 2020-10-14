لهذا السبب اختلف الفنان الراحل محمود ياسين مع الزعيم

كشف الفنانة رانيا ياسين، في لقاء تلفزيوني سابق، عن سبب اختلاف والدها الفنان محمود ياسين وعدم مشاركته في أعمال فنية مع الفنان عادل أمام "الزعيم"، على غرار مشاركته مع نجوم جيله الرجال خلال سنوات حياته الفنية.

وقالت الفنانة رانيا إن الخلاف الذي وقع بين والدها وبين الزعيم سببه هو ترتيب الأسماء على تتر مسلسل صاحب السعادة الذي عرض في رمضان 2014، والذي كان من المقرر أن يشارك فيه والدها مع الزعيم.

وقالت خلال اللقاء التلفزيوني "لا يوجد أي نجم مهما كان حجمه يجب أن يسبق اسمه اسم محمود ياسين على تتر العمل".

وعاتبت الفنانة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين أنداك الفنان عادل أمام فقط لأنه لم يقم بالاتصال بزوجها لمحاولة إيضاح الأمور والوصول إلى نقطة تفاهم، بالإضافة إلى عدم اطمئنانه على صحة محمود ياسين خلال فترة مرضه، بحسب موقع ليالينا

ويشار إلى أن الفنان المصري الكبير محمود ياسين رحل اليوم الأربعاء 14اكتوبر 2020 عن عمر يناهز 79 عاماً، تاركاً وراءه مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي شارك فيها على مدار مسيرته الطويلة.