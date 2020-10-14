تراند اليوم : هيفا شقراء بالعدسات لأول مرة – صور

اعلنت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، إنها اصبحت الوجه الاعلاني الأول لعدسات (Celena Contact)، في الشرق الأوسط.

نشرت هيفا صوراً للترويج للعدسات، ظهرت فيها بالشعر الأشقر، الذي يعتبر Look مفاجئ بالنسبة لجمهورها الذي اعتاد عليها بلون شعرها الغامق.

يعرض لوهبي حالياً مسلسل (أسود فاتح)، بطولة روجينا، عمر السعيد، معتصم النهار، صبري فواز، شريف سلامة، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رانيا منصور، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

يرصد العمل حياة رانيا خطّاب (هيفا وهبي) التي تتبدّل وتنقلب رأساً على عقب، من الرغد والرفاهية إلى الهروب والصراع مع الغدر والخيانة والعداء لأقرب الناس إليها، بعد أن تُوجّه إليها اتهامات الفساد والقتل. هكذا تُخطط رانيا للعودة والإنتقام واستعادة حياتها التي سُلبت منها.