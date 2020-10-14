أول تعليق من الفنانة شهيرة على رحيل زوجها محمود ياسين

عبّرت زوجة الفنان محمود ياسين الذي توفي اليوم الأربعاء 14/10/2020 عن حزنها الكبير لفقدانه، حيث ودعته بكلمات مؤثرة تعبر عن مدى فجيعتها بالحدث

وكتبت الفنانة المصرية "شهيرة" أرملة الراحل محمود ياسين، في أول تعليق لها على رحيله، عبر حسابها في فيسبوك: "رحل حبيب عمري خلااااص".

وهو ما فتح الباب أمام متابعيها ومحبي الفنان محمود ياسين للتعليق والمواساة والنعي بكلمات مؤثرة وتدعو الله بالرحمة للفنان ولها بالصبر والسلوان.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، والعالم العربي حدادًا واسعًا، حزنًا على رحيل محمود ياسين "إمبراطور السينما المصرية" بعد سلسلة أعمال وصلت لقرابة 200 عمل بين أفلام ومسلسلات ومسرح وإذاعة.