تراند اليوم : نتائج شهادة البكالوريا 2020 : الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات شهادة البكالوريا 2020

نتائج بكالوريا 2020 الجزائر دورة سبتمبر ، نتائج بكالوريا2020 نتائج شهادة البكالوريا 2020 الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات شهادة البكالوريا 2020 و بدأت وزارة التربية الوطنية في الجزائر اعلان نتائج بكالوريا 2020 الساعة الثالثة عصراً، عبر موقعها الالكتروني.

وقالت الوزارة إن النتائج متوفرة عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسافات، وكذلك عبر فضاء الاوليات بالنسبة للمتمدرسين والقناة السابعة ( المعرفة).

كما وأتاحت وزارة التربية الاطلاع على النتائج عبر الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث ، موبيليس، أوريدو، وجيزي، عبر الرسائل القصيرة بتشكيل رمز *567#.

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وأضافت أن نسبة النجاح الوطنية لهذه الدورة بلغت 55% مفصلة بالشعب كما يلي ، شعبة العلوم تجريبية 56.97% شعبة أداب وفلسفة : 52.60%، شعبة رياضيات 80.22%، شعبة لغات أجنبية 67.78%، شعبة تسيير وافتصاد 38.09%، شعبة تقني رياضي 58.48%.

الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للديوان http://bac.onec.dz بإدخال رقم التسجيل و الرقم السري الموجودين أسفل الاستدعاء و الإجابة عن السؤال ثم أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة ، أو عن طريق الرسائل القصيرة SMS بالاتصال على الرقم #5

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