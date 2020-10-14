وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع طويل مع المرض

توفي الفنان المصري، محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر، عن عمر ناهز 79 بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده منذ قليل عبر حسابه على الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمرو محمود ياسين: "توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

وشارك الفنان محمود ياسين في العديد من الأعمال الفنية مثل، "ماما في القسم، وعد و مش مكتوب، السماح، سلالة عابد المنشاوي، التوبة، بابا في تانية رابع، حكاوي طرح البحر، ثورة الحريم، اللؤلؤ المنثور، العصيان ، سوق العصر ، حديقة الشر، العشق الإلهي، حلم آخر الليل، خلف الأبواب المغلقة، رياح الشرق، أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، عزبة المنيسي، أيام المنيرة، أهل الطريق، سور مجرى العيون، كنوز لا تضيع، اليقين، مذكرات زوج، بنات زينب". وفق ما أورد موقع "بوابة الأهرام".