تراند اليوم : شاهد أحدث صورة للفنانة نورا بعد وعكتها الصحية

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أحدث صورة ظهرت بها الفنانة المعتزلة نورا بعد تعرضها لأزمة صحية الفترة الأخيرة جعلتها تغيب عن الظهور الإعلامي لفترة طويلة.

ونشرت يوسف صورة تجمعها بعائلة الراحل الفنان نور الشريف عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام، ظهر بها الفنانة بوسي ونورا ومي نور الشريف

وعلقت رانيا: "كل سنة وانت بألف خير وصحة فرحانة في وسط اسرتك الجميلة ربنا يحفظكوا ويخليكوا لبعض انبسطت جدا معاكوا وميرسي على دعوة الإفطار الجميلة انا بحبكوا اوى".

يذكر أن الفنانة المعتزلة نورا تعرضت لوعكة صحية كبيرة اضطرتها للسفر لتلقي العلاج بالخارج، برفقة الفنانة الشابة مي نور الشريف نجلة شقيقتها بوسي.