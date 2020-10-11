المتحدث باسم جيش الاحتلال يوجه رسالة للفنان المصري عمرو دياب

وجه أفيخاي اردعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 رسالة للفنان المصري عمرو دياب ، بعد موجة غزل خلال فيديو نشره الأول عبر صفحته الرسمية.

ونشر أدرعي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم ، تغزل فيها في عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده الـ59، معتبرا إياه من أقرب الفنّانين العرب على قلبه.

وقال أدرعي: "يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب...من أقرب الفنّانين العرب على قلبي...صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيد منّي شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل وإليكم هذا الأداء الخاص لأغنيته الشهيرة "تملي معاك" بصوت جنودنا. تملنا معاك".

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب مواليد 11 أكتوبر 1961 ، والمعروف باسمه الفني عمرو دياب، ولقبه الهضبة، وهو مغني، وملحن، وممثل مصري، يُعد واحدًا من أشهر المغنيين في الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة.