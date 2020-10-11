تراند اليوم : رابط نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2018 : نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة برقم القومي

مصر- الخليج 365

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة كلية التجارة جامعة القاهرة 2018 ، لجميع الطلاب والطالبات في جامعة القاهرة برقم القومي .

حيث بامكانكم التعرف على كشف درجات اختبارات الفصل الدراسي الثاني في جامعة القاهرة كلية التجارة لجميع المساقات والمواد الدراسية مباشرة من موقع الجامعة الرسمي عبر الانترنت.

حيث ينتظر طلاب جامعة القاهرة كلية التجارة لحظة ظهور نتائج اختباراتهم والتي ننشرها لكم اليوم عبر رابط مباشر لفحص النتائج.

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فقد بدأ عدد كبير من طلاب الجامعة بالحث والاستعلام عن موعد اعلان النتائج الرسمية لاختبارات جامعة القاهرة كلية التجارة للعام 2018 الفصل الدراسي الثاني، والكليات التي تمكنت من اصدار واعلان النتيجة.

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ادارة جامعة القاهرة كلية التجارة ، اكدت أنها تعمل على تصحيح ومراجعة وتدقيق علامات ودرجات الاختبارات للججميع الكليات تمهيدا لنشرها عبر كنترول الجامعة برقم القومي او الجامعي لجميع الطلاب المنتسبين اليها .

هذا وبامكانكم اعزائنا القراء الاطلاع على موقع الرسمي لنتائج جامعة القاهرة كلية التجارة من خلال الضغط على الرابط التالي، والذي يوصلكم لموقع نتائج جامعة القاهرة كلية التجارة بشكل رسمي وسريع.