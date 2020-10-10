شاهد: مقطع فيديو رشا العبدالله يثير جدلا واسعا

اشعل مقطع فيديو مشهورة سناب شات في المملكة العربية السعودية رشا العبدالله، اليوم السبت 10 أكتوبر 2020، مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في مزاد الإبل العلني للرجال، مما أثار جدلا واسعا في الخليج .

وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر رشا العبدالله أثناء قيامها بالتصوير في مزاد الإبل في محافظة حفر الباطن شرق المنطقة الشرقية للمملكة، حيث وقعت مشادة كلامية بينها وبين أحد التجار الموجودين في السوق حول أسعار الابل.

وقال أحد النشطاء عبر تويتر:"رشا العبدالله مافيها ولاذرة انوثه ولاحياء فعليا استحيت من فعلتها وكيف تجرأت انها تكون بهالمنظر عشان فلوس وشهره".

وأضاف أخر:" رشا العبدالله مشهورات الحفر خلصت المشاريع م لقيتوا الا الحلال والابل خلصت الافكار فشلتنا ي ليتك ي رشا فتحتي صالون زي باقي مشهورات الحفر او استديو تصوير وريحتي راسك من هالرجال وقرفهم بس احبك لانك نصراويه قلب أصفرقلب أزرق".

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كما قال حساب أبو مليفي الدبلي:" رشا العبدالله اللي سوته شي جديد علينا مثل اول ماسقنا مثل اول واطلع الجوال بس هي اول شخص اكيد بيجيه هجوم بكره راح يكون فيه حريم يشترون ويبيعون وماهي عيب التجاره ولاهي للرجال فقط والنساء راح تكتسح السوق عليكم يابعض الذكوره".

ومحافظة حفر الباطن هي إحدى محافظات المنطقة الشرقية في شمال شرق السعودية، تبلغ مساحتها 144 كلم مربع وتبعد عن العاصمة الرياض مسافة 500 كم، يقع ضمن حدودها مدينة الملك خالد العسكرية والتي تبعد عنها 70 كم جنوبًا. محافظها هو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، ويشغل المنصب منذ 27 ديسمبر 2018.

وكانت حفر الباطن في القرن الهجري الأول مجرد طريق في صحراء بني العنبر من تميم يضطر الحجّاج لاجتيازه بين العراق والجزيرة العربية. تعددت الشكاوى من ندرة الماء في هذه المفازة وبلغ الأمر إلى الصحابي أبو موسى الأشعري والي البصرة الذي تولى إمارتها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب فتجرد لمعالجة المشكلة.

وبحسب إحصائيات يبلغ عدد سكان محافظة حفر الباطن 390,282 نسمة، حسب الدليل الإحصائي لعام 2017، حيث يتميز صيفها حار وجاف، إذ تتراوح درجة الحرارة بين 35-55 درجة مئوية، فتكون الأجواء سيئة فتجتاحها العواصف العجاج والزعابيب الرملية الشديدة شتاؤها بارد وقارس البرودة، تتميز حفر الباطن بمناخ معتدل وطقس جميل. ليكون مناخها الأفضل في منطقة الخليج في تلك الفترة من السنة، لذلك أطلق عليها منذ أمد بعيد تسمية عاصمة الربيع.