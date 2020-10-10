تراند اليوم : آثار لكائنات فضائية تكشفها أقمار صناعية بصحراء بمصر (شاهد صور وفيديو)

القاهرة / الخليج 365

نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية صورا وفيديو لما قالت إنه اكتشاف مثير عبر الأقمار الصناعية، في صحراء شرقي القاهرة.

وبحسب الصحيفة، فإن "الأشياء الغريبة التي ظهرت في صور وفيديوهات الأقمار الصناعية هي بقايا مبان لكائنات فضائية".

الفيديو، الذي شوهد أكثر من مليون مرة، يظهر رتوشا مدببة تشبه المقص المفتوح، ومحاط بعدة دوائر.

ونقلت "ديلي ستار"، عن الراوي الأمريكي تايلر غلوكنر، قوله إن "بعض الأشخاص يقولون إنه ربما يكون مدخل قاعدة عسكرية سرية، أو ربما محطة للدبابات أو المدفعية".

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وأضاف: "لكنني لست متأكدا من ذلك. يبدو أن هناك بعض رموز الماسونية عند هذه البنايات، ولم أشاهد أبدا أي هياكل مشابهة لها".

وبحسب غلوكنر، فإن "هذه الهياكل تتجه إلى عمق الأرض".

ونقلت "ديلي ستار" عن بعض المتابعين المطلعين على الصور، قولهم إنها ربما تكون قاعدة سرية، أو مصنع طاقة شمسية.

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وقال آخر: "تحتوى كل دائرة على ثلاثة مداخل، وجميعها فريدة من نوعها".

وتابع آخر: "من الواضح أنها قاعدة لكائنات فضائية، والغريب أن ليس هناك حقا أي طرق أو ممرات لمركبات أو شاحنات تؤدي إلى المداخل".





















