تراند اليوم : تعرف على أقوى 10 شخصيات في العالم لعام 2018

وكالات / الخليج 365

ضمت قائمة مجلة "فوربس" لأقوى 75 شخصية في العالم لعام 2018، 4 شخصيات عربية مرموقة.

وصنفت مراكز الشخصيات العالمية، بناء على 4 مؤشرات، وهي عدد الأشخاص الذين يسيطر عليهم المرشح للمركز، وقيمة الأصول والموارد التي تديرها الشخصية، وتعدد أوجه نفوذها، ومدى تنشيط وتفعيل قوة وصلاحيات الشخصية.

وتصدر قائمة مجلة "فوربس" لأقوى الشخصيات في العالم لهذا العام، الرئيس الصيني شي جين بينغ، وجاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في المركز الثاني، بينما حل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المركز الثالث.

وكان المركز الرابع، من نصيب مستشارة ألمانيا، أنغيلا ميركل، والخامس من نصيب جيف بيزوس، مؤسس موقع "أمازون" للتسوق الإلكتروني.

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واحتل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المركز الثامن، وتنبأت المجلة العالمية، بأن بن سلمان، سيشكل نقطة الارتكاز التي تنتقل حولها الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط للجيل القادم.

وحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المركز 12، ومؤسس موقع "فيسبوك"، مارك زوكربرغ في المركز 13، ورئيس شركة "أبل" التكنولوجية الأمريكية، تيم كوك، في المركز 24.

وجاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في المركز 36 في القائمة، ورئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان في المركز 43، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في المركز 45، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في المركز 54، بينما جاء الرئيس السوري، بشار الأسد في المركز 62.