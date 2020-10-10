تراند اليوم : تعرف على الوصفة ..الزبيب واللبن بديل الفياجرا لزيادة القدرة الجنسية

يدخل الطب البديل فى علاج كافة الأمراض من الطبيعة، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية على مدار آلاف السنين تناقلتها الأجيال عن الآباء والأجداد، ومن ضمن هذه الوصفات وصفة منذ آلاف السنين تساعد فى زيادة القدرة الجنسية للرجال وتعتبر بديلاً للفياجرا، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية إعداد مشروب الزبيب المجفف واللبن لزيادة القدرة الجنسية، بحسب موقع " healthyfoodtricks".





المقادير:

30 جرام زبيب

20 ملليلتر من الحليب

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طريقة عمل مشروب الزبيب واللبن:

أغسل الزبيب ثم قم بغلى اللبن وأضف إليه الزبيب المجفف وعندما يبرد المشروب قم بشربه 3 مرات يومياَ، مع زيادة كمية الزبيب تدريجياً حتى تصل إلى 50 جراماً.

ويساعد هذا المشروب على زيادة القدرة الجنسية للرجال، حيث أثبتت أبحاثاً طبية أن الزبيب يعالج الضعف الجنسي ويعزز الرغبة الجنسية لاحتوائه على حمض الأرجينين Arginine الذي يساعد في تصحيح ضعف الانتصاب.

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