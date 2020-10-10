تراند اليوم : الخميس 17 مايو غرة رمضان والصيام 15 ساعة

الشارقة - المشرق نيووز

توقع مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في الإمارات أن يكون الخميس الموافق 17 مايو الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك وفقا للحسابات الفلكية، وسيكون الشهر الفضيل 29 يوما فقط، ويتجاوز عدد ساعات الصيام في دولة الإمارات 15 ساعة، ودرجات الحرارة تصل إلى 42 درجة على الأقل.

وقال نائب المدير العام للمركز إبراهيم الجروان إن هلال شهر رمضان المبارك يولد الثلاثاء 15 مايو الجاري الساعة 15:48 عصرا بتوقيت الإمارات، وسيكون مع مغيب شمس ذلك اليوم تحت الأفق الغربي، وبالتالي تستحيل رؤيته، فيما سيكون بعد غروب شمس الأربعاء على ارتفاع 12 درجة فوق الأفق الغربي وقت غروب الشمس، حيث ستكون فرص رؤيته متوافرة، وعليه يكون الخميس 17 مايو غرة شهر رمضان وفقا للحسابات الفلكية.

وأضاف أنه خلال شهر رمضان تتعامد الشمس ظهر يومي 27 و29 مايو على خط عرض مكة المكرمة، ويتلاشى ظل الزوال أو الظهر للكعبة في ذلك اليوم، ويصل طول ظل الزوال إلى أدنى قيمة له خلال الفترة 20-22 يونيو، تزامنا مع موعد انقلاب يونيو الصيفي، حيث تكون الشمس ظهرا قريبة من الوضع العمودي، فيما تتعامد في المناطق الجنوبية الغربية من الدولة، وينعدم ظل الزوال مع وقت انقلاب يونيو الصيفي.

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وتوقع الجروان أن تتراوح درجات الحرارة خلال يونيو المقبل في عموم المنطقة بين 42 درجة مئوية في حدها الأعلى، و26 درجة مئوية في حدها الأدنى، فيما تتأثر المنطقة بموجات حارة كل 10 إلى 14 يوما، حيث ترتفع فيها درجات الحرارة بمقدار ثلاث إلى خمس درجات عن المعدلات الطبيعية، لمدة بين يومين وخمسة أيام، وذلك خلال أشهر القيظ عموماً والممتدة من بداية يونيو إلى نهاية أغسطس.

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وتابع أن طول النهار بداية الشهر الفضيل يتجاوز 13:36 ساعة، ثم يصل طول النهار إلى ذروته في يونيو، حيث يصل في الإمارات إلى 13 ساعة و46 دقيقة، مع انقلاب يونيو الصيفي ونهاية الشهر الفضيل، ما يعني تجاوز ساعات الصيام خلال تلك الفترة 15 ساعة، أي أنه سيبلغ طول النهار ذروته خلال العام في النصف الثاني من الشهر الفضيل.

أما بالنسبة لهلال شوال المقبل، فتوقع الجروان أن يولد في الساعة 23:43 قبل منتصف الليل من يوم الأربعاء 13 يونيو 2018، وسيكون مساء الخميس 14 يونيو على ارتفاع 7 درجات من الأفق الغربي وقت غروب الشمس، وعليه رؤيته ممكنة حسب شروط الرؤية البصرية للهلال المتعارف عليها فلكيا، وتتحسن ظروف الرؤية كلما اتجهنا غربا، وعليه فلكيا يكون الجمعة 15 يونيو غرة شوال وعيد الفطر المبارك.