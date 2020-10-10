تراند اليوم : ارطغرل 117 :: مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 117 مترجم كاملة موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 117 FULL HD

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 117 مترجم كاملة موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 117 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 26 السادسة والعشرون Diriliş Ertuğrul 117. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 117 ،وتحكي الحلقة 117 عن فترة حرجة مضطربة في التاريخ حيث الغزو المغولي، والحروب الصليبية، ونهايات الدولة السلجوقية، وصراعات الأمراء الأيوبيين، وشكلية الخلافة العباسية، وإرهاصات قيام الدولة العثمانية، وما يواكب ذلك عادة من مؤامرات ومكائد وخيانات وصراعات قبلية، ونزاعات على السيادة، وأعمال جاسوسية وحصار ودمار وغيرها.

وتحكي الأحداث القادمة من ارطغرل عن وفاة أكبر اولاده وهو في الخامسة عشر من عمره بسبب مرض ألم به ولم يجدوا له علاج فعال، فانكب هذا الطفل على نفسه واصبح فيما يلي في عداد الموتى، وقد يحزن عليه ارطغل سليمان حزن شديد.

ونرصد لكم أسماء أبرز القادة المغول في الموسم الرابع من قيامة ارطغرل :

نويان ، ألميلا ، مرجان ، بيلغيتاي .

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

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تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الرابع