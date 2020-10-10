تراند اليوم : ارطغرل 117 : ارطغرل 117 موقع النور قيامة أرطغرل الموسم الرابع الحلقة 117 مترجم كاملة

يواصل موقع النور وقناة تي ار تي التركية عرض صراعات ارطغرل وقصة حياته وتمهيده مع إبنه عثمان لقيام الدولة العثمانية، ويتناول مسلسل ارطغرل في حلقة اليوم الحلقة 117 محاولات صد ارطغرل للغزو المغولي الذي يهدف لتدمير الدولة السلوجقية والسيطرة على الاناضول، كما تحكي ارطغرل 117 عن النشأة الاولى للأتراك في مدينة سوغوت ووضع حجر الاساس لدولتهم.

ملخص مسلسل ارطغرل الحلقة 117 :

تبدأ أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 117 بوداع قبيلة الكايي للسلطانة حليمة ، وسط حالة من الصدمة التي تصيب ارطغرل ،وذهول كبير من أفراد القبيلة ، وتخرج جنازة كبيرة لزوجة ارطغرل حليمة ويتم دفنها.

ويعلم نويان المغولي بخبر وفاة زوجة ارطغرل فيخبر الفارسة التي أحدثت مشكلة بالسوق بأن هذه فرصتها للتقرب من ارطغرل في ظل حزنه الشديد.

ويحاول نويان في الحلقة 117 السيطرة على سوق الخان لانزال جيشه فيه وإعلان الحرب على الدولة السلوجقية وارطغرل الذي يكون منشغلاً بموت زوجته حليمة.

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يكون بامسي أول ضحايا نويان المغولي في أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 117 من الموسم الرابع ، ويأمر نويان صديقته المقاتلة بالتقرب من ارطغرل بعد موت السلطانة حليمة للدخول لقلبه.

ويأتي لبامسي من زوجته حفصة طفلة ويسميها اصليهان تيمناً بزوجة تورغت الشهيدة التي قتلها سعد الدين كوبيك، ويؤذن في أذن طفلته .

ويكتشف نويان المغولي وحاكم بيلاجيك حقيقة اريس بأنه دخل الاسلام وأنه يعمل لصالح ارطغرل فينصبون له كميناً ويقومون بقتله.