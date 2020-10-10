تراند اليوم : فضل شاكر يعود للغناء بتتر مسلسل رمضاني ليُسرا .. شاهد

القاهرة - الخليج 365

يعود المطرب اللبناني فضل شاكر، إلى الغناء، بعد قرار باعتزاله قبل نحو 6 سنوات، بتتر مسلسل مصري يعرض في رمضان، بحسب شركة إنتاج.

وقالت شركة “العدل جروب”، في بيان، الإثنين، إنها “تعيد الفنان فضل شاكر إلى الأضواء بغناء تتر مسلسل (لدينا أقوال أخرى) بطولة الفنانة يسرا وإخراج محمد علي”.

وأشار البيان إلى أن الشركة ستطرح تتر أغنية “شبعنا من التمثيل” (تتر المسلسل الرمضاني) خلال 24 ساعة، عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

بدوره أكد محمد، نجل فضل شاكر، عبر “تويتر” عودة والده للغناء، بتتر المسلسل المصري.

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وكان شاكر صاحب الصوت الدافىء يحظى بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، قبل أن يعلن في 2012 اعتزال الغناء، ويصبح من مناصري الشيخ اللبناني أحد الأسير ويبتعد تدريجيا عن الفن والحفلات الصاخبة.

وأثار تحوله من مطرب رومانسي إلى متشدد، صدمة واسعة لدى عارفيه وزملائه ومتابعي فنه.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017 صدر بحق شاكر حكمًا عسكريًا بالسجن 15 عامًا مع تجريده من حقوقه المدنية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عبرا”، التي وقعت بين أنصار الشيخ الأسير والقوات اللبنانية العام 2013، وقُتل على إثرها 18 جنديًا لبنانياً، وأصيب آخرون.

فيما استنكر شاكر الحكم في تغريدة له، واصفًا إياه بـ”الظالم” وكونه “وقف بوجه رئيس النظام السوري بشار الأسد”.

وتوارى شاكر عن الأنظار بعد ملاحقات قضائية في حقه.

وشاكر ولد في مدينة صيدا اللبنانية عام 1969 وله نحو 11 ألبومًا غنائيًا خاصًا، و21 أغنية منفردة.

(الأناضول)