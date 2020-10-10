تراند اليوم : نسخة ثانية من مسلسل "محمد هنيدي" إرضاء للسعودية

قام المنتج جمال العدل بتنفيذ نسخة جديدة من مسلسل "أرض النفاق" من بطولة محمد هنيدي، بدون أي مشاهد للصحفي، إبراهيم عيسى، وذلك بعد أن اعترضت السعودية على مشاركته في العمل.

ورغم قيامه بدور محوري في المسلسل، قرر العدل استبدال عيسى بممثل آخر في النسخة الخاصة، وذلك بعد أن هدد التلفزيون السعودي بعدم عرض المسلسل، لأن الممثل "أساء إلى السعودية" في أكثر من مناسبة، حسب تعبير السلطات.

وحول الأنباء المتداولة عن مشاركة، هشام سليم، كبديل لإبراهيم عيسى في النسخة السعودية، أجاب المنتج: "لا ليس هشام سليم.. نبحث عن ممثل آخر".

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وأضاف العدل أن "النسخة الجديدة ستكون خاصة بالسعودية فقط، وليست جميع الدول العربية، حيث سيتم تسويق المسلسل لبقية الدول بالنسخة الأصلية التي يشارك فيها إبراهيم عيسى".

https://twitter.com/ArdElNefaq/status/987019822138580992/photo/1

والمسلسل مأخوذ عن رواية "أرض النفاق" للأديب يوسف السباعي، ويشارك في بطولته بحانب محمد هنيدي وهنا شيحة كل من دلال عبد العزيز وإبراهيم عيسى ومحمد ثروت وليلى عز العرب، وهو سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل.

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