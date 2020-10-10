بدور البراهيم تكشف تفاصيل خطوبتها وتوجه طلبا مهما لمتابعيها - شاهد

كشفت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم اليوم الجمعة تفاصيل خطوبتها التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية ، في وقت وجهت طلبا مهما لكافة متابعيها.

وطالبت بدور البراهيم من متابعيها وكافة وسائل الاعلام المعنية بأخبار المشاهير بضرورة إزالة جميع صورها ومقاطع الفيديو الخاصة فيها.

وقالت بدور البراهيم عبر حساباتها في مواقع التواصل: :" آمل من الجميع، منشنو لجميع حسابات أخبار المشاهير الي منزله صور أو مقاطع فيديو، أتمنى إزالتها وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي“، مؤكدة أنها ”لن تعتزل، وستبقى مع جمهورها لكن دون ظهور وجهها أو صوتها".

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ولم تكشف خبيرة التجميل السبب وراء قرارها هذا الذي جاء بعد عدة أيام فقط من زواجها، ورجح البعض أن يكون ذلك بطلب من زوجها. فيما توقع آخرون أنها ارتدت ”النقاب“ بسبب زوجها.

يذكر أن بدور البراهيم أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين أعلنت نهاية الشهر الماضي عن زواجها بمهر يبلغ مليون ريال.